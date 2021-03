Rainer Torres, mediante su cuenta oficial de Twitter, denunció que “circulaba” en redes sociales una supuesta conversación entre su persona y el “tío pirata”. En dicho video se observa una supuesta conversación entre el exjugador de Universitario de Deportes y la cuenta de Twitter del club Llacuabamba. En dicho material audiovisual, se aprecia una supuesta conversación en la que Torres vincula a Carlos Stein con Agustín Lozano, presidente de la FPF.

“Al parecer está circulando una supuesta conversación mía y un tío pirata. Los únicos que se la creen son ese tío pirata y los descendidos. Me parece ridículo desmentirlo, pero no fui yo. Invito al tío pirata que me escriba para que sepa que es conversar conmigo”, escribió Rainer Torres en su cuenta de Twitter.

Al parecer está circulando una supuesta conversación mía y un tío pirata. Los únicos que se la creen son ese tío pirata y los descendidos. Me parece ridiculo desmentirlo, pero no fui yo. Invito al tío pirata que me escriba para que sepa que es conversar conmigo! — Rainer torres (@TorresRainer) March 18, 2021

Ante ello, la cuenta @elpirata_peru le respondió con un video de una supuesta conversación entre Rainer Torres y la cuenta de Twitter del Club Deportivo Llacuabamba.

Jajajaja Rainer, pero la conversación no fue conmigo, sino con la cuenta del Llacuabamba que creé, que tú creíste que era la verdadera, y como recién habían ascendido trataste de sacarle provecho a la situación. Ahí sigue la conversación, necesitas memorex al parecer 🤭 pic.twitter.com/JZ2gdMGT9m — El Pirata 🏴‍☠️ (@elpirata_peru) March 18, 2021

El video muestra un supuesto acercamiento de Rainer con Llacuabamba. Según se puede observar, el exjugador de Universitario habría buscado conversar con el presidente para plantearle un posible trabajo en conjunto sobre la “venta de jugadores” al extranjero.

Conversación de Rainer Torres

Como parte de su supuesto intento por seducir al directivo, Torres habría escrito lo siguiente: “Te paso un dato, no sé si lo sabes. Carlos Stein es el equipo de (Agustín) Lozano, pero yo no he dicho nada, porque de ahí me cierran las puertas de la Videna”.

Asimismo, en el video de la supuesta conversación se aprecia el siguiente mensaje: “Escuché que se habían quedado sin técnico y quería saber si tal vez le interesaría contar con Galván, quien conoce a todos los jugadores de Chavelines y a todos los que juegan en Segunda División”.

Video de la conversación de Rainer Torres | Video: Twitter

Pese a que el video tiene varias horas en Twitter, aún no hubo respuesta de Rainer Torres en redes sociales. Asimismo, tampoco ha eliminado su tuit principal.

