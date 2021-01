Luego de la victoria el fin de semana pasado ante el Alavés por 1-4 en condición de visitante, Real Madrid quiere seguir por el camino del triunfo y enfrentará este sábado 30 de enero al Levante en el estadio Alfredo di Stéfano de la ciudad de Madrid. Los de Zidane no pueden perder más puntos, pues están a 7 del líder Atlético de Madrid y solo 3 por encima del Barcelona, club que ocupa la tercera casilla.

¿Qué canal transmitirá el partido del Real Madrid?

España | Movistar Laliga, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus

Argentina | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Canadá | beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia | ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

República Dominicana | Sky HD, ESPN2 Caribbean, ESPNPlay Caribbean

Ecuador | ESPN Play Sur

México | Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá | Sky HD

Paraguay | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Estados Unidos | Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Uruguay | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela | ESPN Play Sur

Real Madrid vs. Levante: ¿ a qué hora juegan por LaLiga?

España: 16:15 horas

Perú: 10:15 horas

Colombia: 10:15 horas

Ecuador: 10:15 horas

Argentina: 12:15 horas

Chile: 12:15 horas

Uruguay: 12:15 horas

Paraguay: 12:15 horas

Venezuela: 11:15 horas

Bolivia: 11:15 horas

México: 09:15 horas

Estados Unidos (Miami): 10:15 horas

