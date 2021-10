Conforme a los criterios de Saber más

No hay jugador con más favoritismo para ganar el Balón de Oro 2021 que Robert Lewandowski. El año pasado, este polaco tenía esa gran chance de llevarse su primer premio entregado por France Football. Sin embargo, la revista no realizó ninguna ceremonia por culpa de la COVID-19. Ahora tiene otra oportunidad para consagrarse como el mejor jugador del mundo.

La semana pasada se cerraron los votos para el Balón de Oro. Periodistas, capitanes y entrenadores ya eligieron al ganador. Los únicos que saben los resultados son los organizadores; sin embargo, parece que la lista final ha sido filtrada dando como ganador a Robert Lewandowski.

El goleador del Bayern Munich se ubica delante de Lionel Messi y Karim Benzema quienes completarían el top 3. Pero más allá de las especulaciones, el polaco cumple todos los requisitos para ganar ese premio que debió llevarse el 2020. “ Tienen que dárselo porque en los últimos tres años ha tenido mayor constancia que cualquier otro”, dice Julian Nagelsmann, técnico del Bayern Múnich.

Varios personajes del fútbol tienen como favorito a Robert Lewandowski para que gane su primer Balón de Oro. En una época reinada por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el polaco supo ganarse su lugar a punta de goles. Aquí tres razones de las muchas por las que tendría que ser elegido el mejor jugador del mundo.

Robert Lewandowski se llevó el premio The Best por delante de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. (Foto: FIFA)

-RENDIMIENTO CONSTANTE-

Desde la temporada 2019-20, incluso antes, Robert Lewandowski viene cumpliendo grandes temporadas con el Bayern Múnich. Su rendimiento ha sido parejo con el conjunto bávaro, tanto en la Bundesliga como en la Champions League. Siempre fue el soporte y goleador de su equipo.

Su nivel no ha bajado para nada. Incluso, sigue en ascenso y lo demuestra en cada partido. Su promedio de rendimiento por partido no bajó de los 7 puntos. Y no solo aparece en la Bundesliga donde el Bayern es el equipo que viene reinando desde hace varios años. También, se hace presente en la Champions League en partidos importantes.

Ha demostrado que viene siendo el mejor delantero del momento. Letal en el área y sumamente efectivo. Es cierto que no tiene la habilidad con el balón de Lionel Messi o el físico de Cristiano Ronaldo; sin embargo, su capacidad goleadora es impresionante.

Sabe posicionarse muy bien el área rival, jugar de espaldas, asistir a sus compañeros y tiene un remate potente. Estas características las podría tener cualquier delantero top, pero Robert Lewandowski llegó a perfeccionar todo lo mencionado.

Robert Lewandowski posa con su merecido galardón de la Bota de Oro. Redes de Robert Lewandowski.

-MÁQUINA DE HACER GOLES-

No hay jornada deportiva que no se hable de algún gol de Robert Lewandowski. El polaco es una maquina de hacer goles. Ya ha superado a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo la temporada pasada donde terminó llevándose el Botín de Oro.

La temporada 2019-20 fue una de las mejores en la carrera de Robert Lewandowski. Ganó todo con el Bayern Múnich, incluido Champions League donde fue goleador con 15 tantos. Los números que registró en aquel periodo fueron impresionantes.

Robert Lewandowski marcó 55 goles en 47 encuentros jugados. Una verdadera máquina de hacer goles. De los 15 que hizo en Champions se le suman otros 40 que anotó en Alemania. Además, fue elegido el mejor jugador por la UEFA y FIFA.

En la temporada pasada 2020-21, su registro goleador continuó siendo brillante. Robert Lewandowski logró 48 goles en 40 partidos disputados con el Bayern Múnich. No tuvo piedad en la Bundesliga donde anotó 41 veces.

Ahora también comenzó con la pólvora encendida este nuevo curso porque ya registra 17 goles en 13 partidos. Robert Lewandowski no se cansa de marcar y al ritmo que va es posible que siga incrementando su registro goleador.

Año Partidos / Goles 2021-22 13 partidos / 17 goles 2020-21 40 partidos / 48 goles 2019-20 47 partidos / 55 goles

-TÍTULOS-

“La posibilidad de ganar el Balón de Oro significa mucho para mí, me hace sentir orgulloso, si consideras todo lo que he conseguido no solamente este año, el pasado también, que se canceló la ceremonia, gané muchos títulos, anoté muchos goles, significaría mucho para mí ganarlo”, decían un entusiasmado Robert Lewandowski a Marca sobre la posibilidad de ganar el Balón de Oro.

En estas dos últimas temporadas, Robert Lewandowski ha ganado los torneos más importantes de Europa: Champions League, Supercopa, Mundial de Clubes y rompió el récord de 41 goles en Bundesliga que tenía Gerd Müller.

Delantero polaco milita en el Bayern Munich desde la temporada 2014-2015. (Foto: AFP)

Todos sus logros hablan por sí solos. Nadie ha podido igualar esos títulos y rendimiento en los últimos años. En todos ellos, Robert Lewandowski siempre fue figura y ha dejado su sello goleador.

“Tengo posibilidades de ganar el Balón de Oro, he demostrado que no es importante de dónde vienes, importa lo fuerte que trabajes, estar ahí, he demostrado que pese a haber tenido un inicio complicado en mi carrera, se puede tener mucho éxito y estar en lo más alto. Quiero que la gente hable de mí por lo que hago en el campo, por mis estadísticas, por mis goles, por mis títulos”, comenta Robert Lewandowski al canal Marca Claro.

