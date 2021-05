Saúl ‘Canelo’ Álvarez ganó por KO técnico a Billy Joe Saunders y se quedó con todos los títulos mundiales súper mediano: Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El mexicano le cortó el invicto al británico luego de ocho rounds y firmó una de las mejores peleas de los últimos años. Tras siete rounds muy parejos, ‘Canelo’ logró imponerse a Saunders con un gran golpe directo al rostro del británico. El cinturón de la OMB ahora pasaría a manos del mexicano.

“Creo que le quebré el pómulo y sabía que no iba a salir. Dije ‘no va a salir porque le quebré el pómulo’, y así fue”, soltó ‘Canelo’.

Saúl Álvarez unificó los títulos de AMB, OMB y CMB, pero ya tiene en mente su siguiente paso en el Box. “No es suficiente, para mí nada es suficiente. El boxeo es mi vida diaria, es otro día en la oficina, es parte de mi rutina, de mi vida, lo disfruto mucho”, adelantó el mexicano.

El AT&T de Arlington, Texas, fue el escenario elegido para un vibrante encuentro entre Saúl Álvarez y Billy Joe Saunders. El boxeador mexicano explicó cómo fue la pelea que terminó con un cinturón más en su repisa profesional.

“Como dije antes, la pelea se iba a desarrollar después del séptimo round y no fue tan difícil como lo esperaba. Ahí me doy cuenta de mi buena preparación y que sigo mejorando día a día. Me fui acomodando muy rápido, sabía que esto se iba a dar”, manifestó.

