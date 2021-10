La tensa situación de Colo Colo parece tener más días de incertidumbre, pues el periodista de Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello, revela que el ‘Cacique’ podría ser denunciado ante el Tribunal de Disciplina del Campeonato Nacional de Chile. Las últimas informaciones sobre el motivo del contagio masivo por COVID-19 podría poner en jaque a los albos.

Tras la masiva cuarentena y los nueve casos de COVID-19 confirmados (con al menos uno de variante Delta), Colo Colo podría sufrir nuevas bajas en el plantel para los choques ante Wanderers y Melipilla por el Campeonato Nacional de Chile. El ‘Cacique’ se mantiene como líder del torneo, pero no podrá contar con su plantel principal.

“La Seremi de Salud, encabezada por Helga Balich, ha declarado que el brote en Colo Colo es un brote complejo. Hay por lo menos un caso Delta, por lo tanto ella quiere poner en cuarentena a los Sub 20 siete días y al equipo completo de Audax Italiano siete días”, arrancó diciendo el comunicador de Radio ADN.

Segundos después agregó: “además, al primer equipo que salía de la cuarentena, que salía hoy, agregarle siete días más. Es decir, no llegarían ni al partido con Melipilla del próximo sábado”, recalcó Juan Cristóbal Guarello.

Más problemas

Este fin de semana, diversos medios deportivos informaron que algunos integrantes de Colo Colo asistieron a una discoteca tras ganar el clásico a la Universidad Católica y ahí se habría originado el contagio. Ante esta situación, la ANFP estaría por tomar una drástica decisión que pondría contra las cuerdas al cuadro albo.

“La ANFP va a denunciar a Colo Colo al Tribunal de Penalidades para que resuelva un tipo de castigo por el mal manejo de la pandemia y el mal manejo en general. Habría que ver a qué castigo se arriesgan. A mí me dijeron posible pérdida de puntos, pero no tengo la expertiz, ni el reglamento, no tengo los datos. Lo que sí es claro y va a ocurrir es que la ANFP va a denunciar a Colo Colo al Tribunal”, asevera el comunicador deportivo.

