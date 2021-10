Conforme a los criterios de Saber más

A menor escala, pero de singular manera, Carlos Bustos ingresó en la cabeza de cada jugador de Alianza Lima como lo hizo en su momento Ricardo Gareca con la selección peruana mundialista. Gestionó el momento más crítico del club y supo ser líder ofreciendo un discurso humilde, pero inteligente. “¿El secreto? El compromiso y la entrega de mis jugadores”, nos respondió sobre su Alianza que no solo ganó la fase 2 y se metió en la final nacional (enfrentará a Sporting Cristal), sino que viene haciendo historia a cada partido.

El último sábado ante Carlos Mannucci, el elenco íntimo alargó su invicto en la Liga 1 a 19 partidos. Una racha que inició con un 2-0 ante Binacional por la fecha 7 de la fase 1. Desde entonces los victorianos consiguieron 15 triunfos y cuatro empates, concediendo apenas siete goles y anotando 31 goles, y dejando su arco en cero en 14 oportunidades . Solidez defensiva y efectividad en el área rival.

Alguna vez un técnico impuso la frase “el espectáculo es ganar” en tiempos de austeridad en La Victoria. El mensaje no ha cambiado ahora, pero sí mejoró: es importante ganar, pero siempre con una idea. El Alianza de Bustos no brilla -no lo necesita-, pero trabaja bien. Orden en todas sus líneas, compromiso para defender, creatividad desde los pies de Jairo Concha o Hernán Barcos, potencia con Oslimg Mora o Wilmer Aguirre, y jerarquía con Jefferson Farfán.

“El mensaje de todo el plantel, desde el profesor, los más chicos hasta los más grandes es ganar, ganar y ganar. La actitud no se negocia. Hemos ganado partidos con 10 hombres, partidos en el final, aguantando el cero. Con actitud no nos van a ganar a nosotros”, declaró al medio “Pulso Sport” Ángelo Campos, el portero que se formó en Matute y este año volvió para defender el arco del equipo de sus amores. Y sí, ahí también radica el buen momento del cuadro blanquiazul: tiene jugadores con sentido de pertenencia, hinchas al servicio del equipo.

“Jefferson Farfán siempre aporta en los minutos que puede estar en la cancha o fuera de ella con los compañeros. Nos dio un premio cuando ganamos el clásico [NdR: Alianza venció 2-1 a Universitario con un gol al último minuto y un hombre menos], siempre lleva desayunos para los chicos y para todos. Se nota que quiere mucho al club”, contó en una reciente entrevista Edgar Benítez, el mundialista paraguayo que llegó a Matute a mitad de año para reforzar al plantel.

Alianza y los récords que puede romper

Con 19 partidos sin perder en la Liga 1, el Alianza Lima de Carlos Bustos se puso a dos de igualar la racha conseguida entre 2005 y 2006: 21 cotejos sin caer solo contando el torneo local . En los primeros días de diciembre de 2005, los íntimos vencieron 4-1 a Alianza Atlético con doblete de un Wilmer Aguirre que tenía 22 años y se alistaba para irse a jugar al Metz de Francia unos meses después. En aquel partido, Guillermo Salas -hoy asistente de Carlos Bustos- fue titular y el técnico era Roberto Chale.

El invicto continuó con la llegada de Gerardo Pelusso en 2006. Con el uruguayo en el banco, los blanquiazules se mantuvieron invencibles en 16 encuentros. Recién fueron derrotados el 28 de mayo de 2006. Sporting Cristal -el rival del próximo partido por la fase 2- ganó 2-0 en el Estadio Nacional con goles de Sergio Leal y Jorge Soto. Pese a ello, los grones se coronaron campeones a fin de año.

Otro récord que puede -y quiere- alcanzar Alianza este año es el de más triunfos consecutivos en la liga. Actualmente lleva siete victorias al hilo y está a uno de alcanzar lo logrado entre fines del 2003 e inicios del 2004, años en los que salió bicampeón con Gustavo Costas como técnico .

La seguidilla de festejos arrancó en medio de otra marca -27 partidos invictos (21 triunfos y seis empates) en el campeonato doméstico- y con 2-1 sobre el Deportivo Wanka. En el estadio Alejandro Villanueva, Jefferson Farfán, con un doblete, le dio la victoria a la escuadra blanquiazul.

En noviembre de ese 2003 hubo una huelga de futbolistas que tuvo como consecuencia la mala decisión de los organizadores de continuar el campeonato con jugadores sub 20. Alianza solo disputó un partido en esa condición y goleó 7-1 a Estudiantes de Medicina. La racha continuaba, incluso venciendo en la final a Sporting Cristal, hasta que el 14 de marzo de 2004, los de Gustavo Costas empataron 1-1 con Alianza Atlético en Sullana.

El Alianza de Carlos Bustos, el que parece una máquina invencible, tiene por delante cuatro partidos: dos por fase 2 (vs. Sporting Cristal y Cienciano) y otros dos en las finales (ante los rimenses). Cuatro encuentros para seguir haciendo historia, consiguiendo objetivos y rompiendo marcas. En La Victoria esperan que el 2021 se cierre con broche de oro.

El invicto de

Alianza Lima Resultado Torneo vs. Deportivo Binacional 2-0 Fase 1 vs. Alianza Atlético 0-0 Fase 1 vs. Sport Boys 2-0 Fase 1 vs. Alianza Universidad 2-0 Fase 1 vs. Ayacucho 4-1 Fase 2 vs. Alianza Universidad 0-0 Fase 2 vs. Sport Boys 0-0 Fase 2 vs. Cantolao 2-1 Fase 2 vs. San Martín 2-0 Fase 2 vs. Municipal 1-0 Fase 2 vs. Universitario 2-1 Fase 2 vs. Sport Huancayo 1-1 Fase 2 vs. Vallejo 1-0 Fase 2 vs. Binacional 3-2 Fase 2 vs. Cusco FC 2-0 Fase 2 vs. Melgar 1-0 Fase 2 vs. Alianza Atlético 3-1 Fase 2 vs. UTC 2-0 Fase 2 vs. Mannucci 1-0 Fase 2

