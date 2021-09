El delantero brasileño del Celta de Vigo Thiago Galhardo salió este viernes en defensa de su compatriota Vinicius Júnior, de quien dijo que es “muy joven” pero tiene un talento “increíble”.

“Es muy joven aún, pero tiene un talento increíble. El regate, la explosión y la fuerza que él tiene es realmente asombrosa. En Brasil los aficionados lo critican más que lo apoyan. Nadie llega al Real Madrid y juega tantos partidos por nada. Pienso que las personas debían ver hasta dónde ha llegado antes de criticarlo”, comentó en rueda de prensa.

En este sentido, el exjugador del Internacional de Porto Alegre, una de las caras nuevas del equipo celeste, señaló que el atacante blanco es “un niño que todavía tiene que crecer, pero juega en el Real Madrid y en la selección brasileña, seguro que va a madurar y va a conseguir logros mayores. Le deseo lo mejor, menos juegue contra el Celta”.

Desveló que ambos son “amigos”, y que Vinicius lo felicitó por su fichaje por el Celta: “Cuando vine para aquí, me mando un mensaje para decirme que era un club muy bueno y que estaba muy feliz por mi fichaje. Ahora me voy a enfrentar a él y ya quedamos en cambiarnos las camisetas”.

Admitió que cumplirá “un sueño” jugando en el Santiago Bernabéu, y mostró su deseo de finalizar su carrera en el fútbol europeo, a donde llegó “con 32 años” después de alcanzar la internacionalidad con su selección.

“Como ya dije en varias entrevistas, yo llegué con 31 años a la selección brasileña y no esperaba jugar en Europa a los 32. Estoy intentando conseguir el pasaporte italiano para no contar como extracomunitario. Era un sueño, pero no pensaba que pudiera pasar y ahora que pasó, quiero terminar mi carrera en Europa”, explicó.

