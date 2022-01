Vía Tigo Sports , Paraguay vs. Uruguay EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en la jornada 15 de las Eliminatorias Qatar 2022 este jueves 27 de enero del 2022 desde las 6:00 p.m. (horario peruano) en el estadio General Pablo Rojas de Asunción. El partido será transmitido por VTV Uruguay, Movistar Play, Tigo Sports Paraguay y Canal del Fútbol.

La ‘Albirroja’ y la ‘Celeste’ se cruzan en un compromiso de vida o muerte, pensando en la clasificación a la Copa del Mundo. Ambos combinados llegan a esta fecha del torneo con la obligación de sumar tres puntos para seguir soñando.

A QUÉ HORA JUEGAN PARAGUAY - URUGUAY POR ELIMINATORIAS

México – 5:00 p. m.

Perú – 6:00 p. m.

Colombia – 6:00 p. m.

Ecuador – 6:00 p. m.

Venezuela – 7:00 p. m.

Bolivia – 7:00 p. m.

Argentina – 8:00 p. m.

Chile – 8:00 p. m.

Paraguay – 8:00 p. m.

Uruguay – 8:00 p. m.

Brasil – 8:00 p. m.

España – 12:00 a. m. (28 de enero)

EN QUÉ CANAL PASAN EL PARTIDO DE PARAGUAY - URUGUAY

Argentina: DeporTV

Bolivia: COTAS Televisión

Brasil: Canais Globo, NOW NET e Claro, SporTV 3

Chile: TNT Sports Go, Estadio TNT Sports, TNT Sports 2

Colombia: Caracol Play, Caracol TV

Ecuador: Canal del Futbol

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: Movistar Play

Estados Unidos: Fubo Sports Network

Uruguay: VTV Uruguay

Venezuela: TLT Play

Los ‘charrúas’ se ubican en el puesto siete de la tabla con 16 puntos (los mismo que Chile), solo a uno de la zona del repechaje (Perú) y el pase directo (Colombia). Mientras que los guaranís son penúltimos con 13 unidades.

CÓMO VER GRATIS PARAGUAY - URUGUAY POR ELIMINATORIAS 2022

Movistar Plus es la señal habilitada para ver el partido de las Eliminatorias Qatar 2022 que presentará a Paraguay sin Omar Alderete, Andrés Cubas y Celso Ortiz por el coronavirus. Tampoco estará el lesionado Roberto Fernández y Jesús Medina que no obtuvo permiso de su club.

“Paraguay se va a imponer. Nuestras posibilidades dependen del triunfo del jueves. Vamos a salir a ganar y estamos convencidos de que vamos a ganar”, aseguró el seleccionador Guillermo Barros Schelotto sobre la contienda por las Clasificatorias.

De su lado, Lucas Torreira y Diego Rossi fueron descartados por Uruguay tras contagiarse con la COVID-19. Entonces, el debutante seleccionador Diego Alonso (reemplazante del ‘Maestro’ Óscar Washington Tabárez) llamó a Agustín Canobbio, Brian Ocampo y Fernando Gorriarán.

“Vamos a intentar tener un fútbol propositivo, dominar, no dar la iniciativa. Tenemos jugadores capaces. Competiremos para salir a buscar los tres puntos”, expresó el preparador de la ‘Celeste’ con relación al juego que será fuera de casa.

Paraguay vs. Uruguay: alineaciones

Paraguay: Antony Silva; Juan Escobar, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia, Matías Rojas, Braian Ojeda, Jorge Morel, Miguel Almirón, Antonio Sanabria, Braian Samudio.

Uruguay: Sergio Rochet; Damián Suárez, Ronald Araújo o Diego Godín, José María Giménez, Mathías Olivera; Matías Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Giorgian de Arrascaeta, Luis Suárez y Darwin Núñez o Edinson Cavani