La decisión para dar un pase corto, mediano, largo, o para rematar al arco, de acuerdo a las circunstnacias del juego, hacen de Toni Kroos un futbolista muy pensante. Pero así como piensa en la cancha, el alemán también demuestra su inteligencia y criterio para opinar de otros temas de la sociedad, como de la homosexualidad, por ejemplo.

Y en ese sentido, el mediocampista de Real Madrid compartió una reflexión sobre este asunto, relacionándolo con el fútbol, y cuestionó las reacciones en contra que genera en la sociedad. Toni Kroos se refirió al tema en una entrevista para la revista GQ Alemania, en el marco del inicio del mes oficial del Orullo LGTB+.

“Mi sentido común, por supuesto, me dice que todos deberían ser libres de vivirla (su sexualidad) en el siglo XXI, pero no sé si aconsejaría a un futbolista salir del armario. A veces se lanzan insultos en el campo, y dadas las emociones de los fanáticos en el estadio, no se puede garantizar que eso no devalúe el ánimo del jugador”, indicó.

El campeón del mundo con su selección en Brasil 2014 dejó en claro su postura. “Esto no debería suceder, y el futbolista tendría mucho apoyo de su entorno, pero tienes que decidir personalmente si para ti va a suponer una ventaja o una desventaja en el campo. No creo que hoy sea una ventaja”, añadió.

Por otro lado, en medio de la pandemia del coronavirus, Toni Kroos mostró su lado más humano y contó que ayudó a los más necesitados en Alemania. “En algunos hospicios infantiles mandaron a los empleados a casa y nosotros pusimos ordenadores portátiles a su disposición para que pudiesen seguir haciendo su trabajo desde casa, algo que también beneficia a los niños. Durante el pico ofrecimos la posibilidad a, prácticamente, todas las familias que apoyamos de elegir juguetes de regalo y se los mandamos", mencionó.

