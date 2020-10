Este martes 13 de octubre del 2020 continuará la acción en el fútbol mundial. La pelota seguirá rodando en las Eliminatorias Qatar 2022 con el Perú vs. Brasil, Chile vs. Colombia y Bolivia vs. Argentina entre los partidos más atractivos de la jornada. Asimismo, conoce la programación de la Liga 1 de Perú y revisa los canales de TV, calendario y horarios de los mejores encuentros.

¿Qué partidos se juegan hoy?

UEFA Nations League

Alemania vs. Suiza: 13:45 p.m. (DirecTV)

Ucrania vs. España: 13:45 p.m. (ESPN)

Eliminatorias Qatar 2022

Bolivia vs. Argentina: 15:00 p.m. (Movistar Deportes)

Ecuador vs. Uruguay: 16:00 p.m. (Gol Perú)

Venezuela vs. Paraguay: 17:00 p.m. (Movistar Deportes)

Perú vs. Brasil: 19:00 p.m. (América y Movistar Deportes)

Chile vs. Colombia: 19:30 p.m. (Gol Perú)

Liga 1 Perú:

Cusco vs. Deportivo Municipal: 10:30 a.m. (Gol Perú)

Alianza Lima vs. San Martín: 13:15 p.m. (Gol Perú)

Sport Huancayo vs. Binacional: 15:30 p.m. (Gol Perú)

