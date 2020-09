Durante los últimos días, en San Lorenzo saltó a la luz una terrible sobre el canterano Andrés Herrera, pues sufrió una fractura de peroné a manos de Ángel Romero durante un partido de práctica. El joven argentino tenía todo arreglado con Palmeiras; sin embargo, tras la dura lesión, se frustró su pase.

Esta polémica es de las más sonadas en Argentina, e incluso el paraguayo fue separado del equipo. Asimismo, Rudy Chamorro salió al frente para arremeter contra Ángel Romero.

“A mí me mostraron el video, una patada terrible, de atrás, de mala leche. Es muy alevoso, ni a un adversario le haría eso, menos jugando un reducido. Lo que le hizo el `paragua´ es terrible. No hubo pica antes, jamás. Lo digo sin vender humo: es mala leche y traicionero, siempre lo fue”, precisó el representante de Herrera.

A su vez, Chamorro continuó ‘destrozando’ al paraguayo, tildándolo de “miserable” tras la dura fractura que le cometió a su representado.

“Estoy totalmente de acuerdo con él. (Ángel) Romero es un miserable, fue a los 15 minutos de la práctica, yo averigüe todo. Tengo amigos en Asunción y me dijeron que ellos se manejan con soberbia y prepotencia porque tienen tres pesos con 50 más que todos. Algunos compañeros lo agarraron del cuello y los ayudantes técnicos tuvieron que parar la mano porque se venía”, dijo tras ser consultado por la historia subida a Instagram por Fabricio Colocini.

Además, sentenció: “No lo llamaron, son soberbios, se manejan en un circo. Ni (Lionel) Messi ni (Cristiano) Ronaldo se manejan como estos señores. No le ganaron a nadie, pero bueno, así estamos. Herrera me dijo: `por algo será que me pasa esto´. Sus palabras me emocionaron porque yo tenía una calentura terrible”.

