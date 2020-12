Barcelona vs. Valencia EN VIVO EN DIRECTO por LaLiga Santander: sigue el partido de hoy desde el Camp Nou, por la jornada 14 del campeonato español. A partir de las 16:15 horas de España (10:15 a.m. de Perú), el equipo de Lionel Messi buscará su tercera victoria consecutiva en el torneo local. Podrás ver en directo el encuentro a través de la señal de DirecTV Sports y DirecTV GO. Además, El Comercio te llevará en vivo y gratis el minuto a minuto, los goles e incidencias del cotejo.

¿Cómo llega el Barcelona?

El equipo dirigido por Ronald Koeman saldrá al campo con la voluntad de dar continuidad a la racha triunfal y con la idea de seguir recortando puntos a los líderes de la tabla. Con 20 unidades, a 6 de los líderes, el Barza buscará su tercera victoria consecutiva luego de vencer al Levante (1-0) y a la Real Sociedad (2-1), en ambos casos jugando como local.

Por otro lado, en Liga ante los blanquinegros, Lionel Messi ha marcado 24 goles en 27 partidos. Unas estadísticas que sitúan al Valencia como el tercer equipo liguero preferido del astro argentino, quien tiene entre ceja y ceja el récord histórico de anotaciones con un club de Pelé. Solo le separa un tanto.

¿Cómo llega el Valencia?

Con tres victorias, cinco empates y cinco derrotas en su casillero, el Valencia se encuentran en la 12ª plaza con 14 puntos. A pesar de tener el descenso a tres unidades, el Valencia ha sido capaz de derrotar a equipos de la parte alta como el Madrid o la Real Sociedad.

El cuadro de Javi Gracia se plantará en el Camp Nou tras disputar 120 minutos en la primera ronda de la Copa del Rey 2020/21. El equipo valencianista necesitó la prórroga para eliminar al Terrassa (2-4). Una victoria que consiguieron después de tres partidos de LaLiga seguidos sin sumar los tres puntos, dos empates y una derrota.

Canales que televisan el Barcelona vs Valencia en España

Movistar LaLiga: Canal 46 de Movistar y 110 de Orange

Canal 46 de Movistar y 110 de Orange Movistar LaLiga 1: Canal 47 de Movistar y 112 de Orange

Canal 47 de Movistar y 112 de Orange Movistar LaLiga UHD: Canal 440 de Movistar y 111 de Orange

Canal 440 de Movistar y 111 de Orange LaLiga TV (Bar): Canal 146 de Movistar (exclusivo para bares y locales públicos)

Barcelona vs Valencia: horarios y canales en Sudamérica y Centroamérica

Argentina: 12:15 - DIRECTV Sports (canales 610-619)

Bolivia: 11:15 - Tigo Sports

Brasil: 12:15 - ESPN Brasil

Canadá: 10:15 - beIN Sports

Chile: 12:15 - DIRECTV Sports (canales 610-619)

Colombia: 10:15 - DIRECTV Sports (canales 610-619)

Costa Rica: 09:15 - SKY Sports (canales 504-546)

Cuba: 11:15 - Tele Rebelde

Ecuador: 10:15 - DIRECTV Sports (canales 610-619)

El Salvador: 09:15 - SKY Sports (canales 504-546)

Estados Unidos: 10:15 - 07:15 - beIN Sports, Fanatiz

Guatemala: 09:15 - SKY Sports (canales 504-546)

Honduras: 09:15 - SKY Sports (canales 504-546)

México: 09:15 - SKY Sports (canales 504-546)

Nicaragua: 09:15 - SKY Sports (canales 504-546)

Panamá: 10:15 - SKY Sports (canales 504-546)

Paraguay: 12:15 - DIRECTV Sports (canales 610-619)

Perú: 10:15 - DIRECTV Sports (canales 610-619)

Puerto Rico: 11:15 - SKY Sports (canales 504-546)

República Dominicana: 11:15 - SKY Sports (canales 504-546)

Uruguay: 12:15 - DIRECTV Sports (canales 610-619)

Venezuela: 11:15 - DIRECTV Sports (canales 610-619)

Barcelona vs. Valencia: posibles alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Braithwaite, Griezmann y Leo Messi.

Ter Stegen; Dest, Araújo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Braithwaite, Griezmann y Leo Messi. Valencia: Jaume; Wass, Gabriel, Diakhaby, Gayá; Racic, Carlos Soler, Musah, Cheryshev; Guedes y Maxi Gómez.

