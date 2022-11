Por el Grupo de la Copa de Rusia 2022, jugaron Zenit vs. Spartak Moscú. Sin embargo, este partido no llamó la atención del mundo entero por sus goles, sino por una pelea que se produjo en pleno partido y que terminó con seis expulsados. Dos futbolistas se trenzaron e inmediatamente llegaron sus compañeros pero no para separar, sino para desatar una gresca que tuvo puñetes y patadas. El video viral se puede apreciar en las redes sociales.

¡FUERA DE CONTROL🤯! Con el colombiano Wilmar Barrios protagonista, así fue pelea que se formó en el Zenit vs Spartak Moscú por la Copa de Rusia🇷🇺. pic.twitter.com/4yKp4E6Fug — Actual Fútbol (@ActualFutbol) November 27, 2022