Alianza Lima oficializó a Patricio Rubio, delantero que llegará a suplir a Adrián Balboa por lo que resta de la temporada 2020 y todo el 2021. Mario Salas lo conoce bien y espera contar con la cuota goleadora de ‘Pato'. Waldir Sáenz, histórico goleador del club íntimo, se refirió a su contratación, a las canteras y también opinó sobre Claudio Pizarro.

En la página ‘De Taco', el exdelantero afirmó lo siguiente: “(Patricio Rubio) Tiene mucha ubicación en el área, le gusta entrar en el juego, no es un ‘9′ metido. Tiene las características para lo que quiere Mario Salas, para lo que es Alianza Lima. Es un jugador que le va a servir mucho al técnico”.

Asimismo, el exjugador se refirió a la constante búsqueda del goleador en el club íntimo: “Ahora hay mucha rotación. Eso está perjudicando al delantero. Ya que el ‘9′ te hace un gol en dos o tres fechas y luego tienes que guardarlo para el campeonato internacional o se lesiona. El delantero que hace gol, debe tener la continuidad”.

Patricio Rubio tendrá un contrato de año y medio en Alianza Lima, según Marulanda. (Foto: AFP)

Waldir también opinó sobre las canteras y la razón por la que cree que no se apuesta por un joven de la casa para llevar la responsabilidad goleadora del club de La Victoria: “En Alianza Lima a veces no apuestan por los chicos, no les dan la continuidad, la confianza. En mi caso, en los 90′, Arrué nos dio la confianza porque en esa época el club no estaba bien económicamente y optó por sus divisiones menores. Actualmente, la institución sí tiene dinero como para traer jugadores”.

“Claudio Pizarro debió ir a Rusia 2018″

Waldir compartió equipo con Claudio Pizarro en Alianza Lima. En la temporada 1999, el ‘Bombardero de los Andes’ llegó al club íntimo para deslumbrar a todos con su capacidad goleadora. Sobre ello, Sáenz dijo lo siguiente: “Claudio cuando llegó a Alianza era un ‘9′ que se cuidaba mucho y era muy ‘chiquillo’. Arribó al club con la experiencia de haber jugado en provincia. Demostró que podía marcar la diferencia y así lo hizo. Lamentablemente no lo pudimos tener ese año completo, porque si se hubiera quedado, la historia de Alianza hubiese sido otra en la final”.

Fútbol en América: mira el imperdible especial de Claudio Pizarro

Por último, acotó lo siguiente: “Siempre supe que Claudio terminaría su carrera como lo hizo. Él era como Jefferson Farfán o André Carrillo, cuando aparecieron se veía que iban a seguir su carrera afuera, por la potencia, por su profesionalismo, por las ganas de ir creciendo. No se iban a quedar en el Perú. Sobre la selección, Claudio Pizarro debió ir a Rusia 2018. En la selección peruana no solo le fue mal a Claudio Pizarro, le fue mal a todos”.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Setién, en titulares: "Es importante acabar con mejores sensaciones"