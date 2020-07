El exdefensor Darío Rodríguez ha gozado de una gran carrera como futbolista, en la que destaca su paso por Europa, en el Schalke 04, y también su presencia en la Selección de Uruguay. Gracias a ello, el charrúa pudo enfrentar a jugadores peruanos de la talla de Jefferson Farfán, Paolo Guerero y Claudio Pizarro, pero cuando tuvo que elegir a uno de los tres se inclinó por la ‘Foquita’.

“Por características eran diferentes. Farfán te podía arrancar de afuera hacia dentro o jugar solo por la raya. Guerrero jugaba más al frente de ataque y podía crear por cualquier lado y Pizarro era muy cerebral y también a veces él trabajaba mucho para darle espacios a los otros”, señaló Rodríguez en una entrevista con ‘UCI Deportes'.

Tras detallar las virtudes de cada uno, el exfutbolista charrúa dio su veredicto. “Voy a elegir a Farfán que jugó en el Schalke. Era rápido, potente y podía también jugarte en la raya prácticamente todo el partido o desbordarte o tirarte diagonales y también tenía gol”, apuntó.

Luego, Rodríguez se dedicó a llenar de elogios a la ‘Foquita', teniendo en cuenta su evolución como futbolista. “No en vano llegó tan temprano el PSV. Él era un chico con talento diferente y lo demostró a lo largo de toda su carrera y hoy está recontra consolidado en Europa. Lo bueno es que nunca se puso techo. Su fútbol siempre fue en crecimiento”, dijo.

“Hoy es un jugador más completo del que yo conocí o enfrenté porque como decimos, con los años juega y hace jugar. La verdad es que ha sido una de las evoluciones más grandes. Hoy en el fútbol ruso no hay tanta noticia en cuanto a que no podemos ver la liga cómo es, pero como toda liga europea debe ser difícil y si está ahí y está jugando por algo es”, agregó.

Elogios a Pizarro y Guerrero

Darío Rodríguez también habló sobre el retiro de Claudio Pizarro y al crecimiento de Paolo Guerrero en el mundo del fútbol. El charrúa no dudó en referirse a Pizarro como una leyenda y a Guerrero como el símbolo de la Selección Peruana.

“Dentro de la cancha todos lo conocen, un múltiple campeón, súper profesional. En Alemania es una leyenda porque con la cantidad de años que jugó y la cantidad de goles que marcó tuvo el premio y la suerte de jugar en uno de los cuadros más grandes del mundo como es el Bayern”, consideró Rodríguez sobre Pizarro.

“Fuera de la cancha alguna vez nos tocó quedarnos hablando cuando jugábamos entre semana por la copa alemana. Cuando podíamos, compartíamos esas charlas con Claudio y era sencillo, muy educado y muy frontal también, que si bien en el partido habíamos tenido roces o jugado fuerte, una vez terminado fue muy caballero”, agregó.

De la misma manera, el exdefensor uruguayo recordó cuando jugando por Peñarol se enfrentó a Alianza Lima por la Copa El Gráfico en el 2002, duelo que marcó el debut de Guerrero como futbolista profesional.

“Él era un chico muy joven (...) Me acuerdo de ese Guerrero muy nuevo que era más predecible, pero se le veía las condiciones y claro no tenía la experiencia que después adquirió. Te avisaba para que lado iba a girar o cuando iba a hacer un movimiento. Luego, yo lo enfrenté en Hamburgo y era otro completamente. Ya era letal, ya no te daba dos chances, si tenía uno te la mandaba a guardar y estaba los 90 minutos siendo un azote para el rival. Ya había crecido en edad, futbolísticamente, en todo”, sostuvo Rodríguez.

Ante ello, el exmundialista uruguayo llenó de elogios al actual delantero del Internacional de Brasil. “Creo que Guerrero es el símbolo de esta selección de Perú y con eso ya dice mucho. Creo que es el bastión y a partir de lo que hace él y lo demuestra, los demás jugadores saben que menos que él, no pueden hacer, entonces, es un líder y yo lo veo así”, sentenció.

