Sergio Ramos es, por lejos, uno de los mayores referentes en la gran historia del Real Madrid; sin embargo, el camino del capitán y el club puede separarse al finalizar la temporada. El central merengue tiene contrato hasta junio del próximo año y, por ahora, no hay acuerdo para firmar una renovación.

Al respecto, Zinedine Zidane mostró su preocupación por la incertidumbre del futuro de Ramos. En la conferencia de prensa previa al partido de este sábado ante el Villarreal, el técnico francés hizo hincapié en la importancia de seguir contando con el defensor español.

”Es nuestro capitán, le queremos siempre con nosotros, siempre; por lo que es, por lo que transmite, sabemos de su importancia. La situación del club y de Sergio espero que se arregle rápidamente para el bien de todos, y mío como entrenador”, dijo ‘Zizou’.

Sergio Ramos sufrió una lesión en el bíceps femoral el último miércoles en la goleada por 6-0 de su selección de España sobre Alemania en la Liga de las Naciones. El capitán será baja en el Real Madrid entre 10 a 15 días y perderá duelos muy importantes.

”Cualquier jugador que se lesiona es una mala noticia, pero ya está. Hoy es otro día, sabemos que Sergio no va a estar, queremos que se recupere rápido. Rafa (Varane) va a estar y los demás también. Cuando ves a los jugadores lesionarse es la peor noticia para un entrenador”, comentó Zidane sobre la situación del equipo.

El calendario

Zinedine Zidane también se mostró crítico con el calendario actual en el fútbol. El técnico francés es consciente de que la seguidilla de partidos afecta mucho al rendimiento de sus jugadores y por tanto de su equipo.

“Lo que te puedo decir, porque lo veo, es que el calendario es demasiado. Al final yo pienso en la salud de los jugadores, nada más, cuando tenemos todos los partidos que tenemos y ellos no paran nunca”, declaró el entrenador.

“No hablo solo de mis jugadores, hablo de más equipos. Estoy preocupado. No me voy a meter, te digo lo que pienso, pero al final son la gente que están ahí y que hacen el calendario, pero estoy preocupado por esto y por todos los partidos que tenemos”, agregó.

Pese a todos las bajas que le ha significado ello, Zidane aseguró que Ramos, a sus 34 años, no tiene que renunciar a jugar con la selección española para dosificarse.

”No, no creo. No tiene nada que ver. Lo que quiero es que él esté bien y el club esté bien. Seguimos adelante. Es nuestro líder, es un jugador y una persona importante aquí. Lo de la selección no tiene nada que ver, tiene que seguir hasta que él quiera”, sentenció.

