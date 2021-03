Conforme a los criterios de Saber más

Si los hinchas en las redes sociales así lo decidieran, Aldo Corzo ya estaría despedido y alejado de Universitario de Deportes sin ningún derecho a descargo o réplica. En estos casos, donde se actúa como en el coliseo romano exigiendo una justicia mediática que satisfaga el pedido popular, todo aquel que intente explicar una idea contraria a la separación del futbolista será acusado de ser parte de una conspiración que intenta ayudarlo.

Basta ver en Twitter la pelea entre seguidores cremas o las acusaciones contra periodistas que han intentado calmar el caso para entender que la situación está por desbordarse. Aún así, hay que intentar llegar a la moderación para encontrar respuestas a un tema que de por sí no va a complacer a todos por igual.

Estos son los hechos concretos: Aldo Corzo rompió el fin de semana los protocolos de bioseguridad que debe seguir con rigor por ser parte de Universitario de Deportes , club que juega la Liga 1 con estas estrictas reglas aprobadas por el Minsa y la FPF.

¿Qué significa? Mientras los jugadores concentran en las instalaciones de sus clubes están bajo la responsabilidad de los protocolos que sus instituciones les brindan. Cuando se dirigen a sus casas, la responsabilidad cae en cada uno y en los miembros con los que vive , los cuales pasan por test de descarte de COVID-19 cada breve tiempo como prevención.

¿Entonces qué sucede cuando se tiene contacto con alguien exterior a los que conviven en la casa de un jugador? Esto sucedió con Corzo, quien tuvo contacto con una mujer a la que llevó hasta su domicilio, según se mostró en imágenes de un programa de televisión. “Aldo conoce las reglas, las sabe. Pero de todas maneras yo lo tengo que escuchar, además creo que estaba con su novia . Tengo que hablar bien con él, seguramente el club tomará sus medidas disciplinarias”, declaró Comizzo en RPP para explicar la situación.

Aldo Corzo rompió el protocolo de bioseguridad de la Liga 1 y pasará por un proceso disciplinario en Universitario de Deportes. (Foto: Liga 1)

El plantel de Universitario de Deportes tuvo descanso tras jugar contra Cantolao el viernes pasado (derrota 3-1). Sin embargo, en los días libres se debe seguir respetando los protocolos. La polémica con este tema crece cuando en la semana previa a este duelo, la ‘U’ ya presentaba 4 casos de COVID-19, y hoy llega hasta 15 casos de jugadores contagiados .

La primera decisión de la administración, gerencia deportiva y comando técnico fue “aislar” a Corzo del plantel. Es decir, no se le permitió entrenar con el grupo desde el día martes. Sin embargo, aquel día la práctica se canceló. De igual forma el miércoles pasado tras pasas test de descarte de coronavirus. Luego salió el comunicado de la Liga de Fútbol Profesional cancelando el partido contra UTC del sábado 27 y pidiendo que los contagiados del plantel merengue pasen por un tiempo de aislamiento.

A todo esto, el martes la ‘U’ le realizó la prueba a Aldo Corzo y dio como resultado negativo. Una noticia que no ha impedido que la investigación por el caso siga en pie. Han pasado cuatro días desde entonces y el club no ha se vuelto a manifestar sobre el tema. El plantel volverá a entrenar el lunes 29 en Campomar.

Aldo Corzo fue ampayado con una joven tras perder con Universitario ante Cantolao. (Magaly Tv. La firme)

Crimen y castigo

En un principio, desde la interna de Universitario se estaba analizando imponerle solo una sanción económica. Esta multa respondería al historial disciplinario de Aldo Corzo desde que arribó al club en la temporada 2017 . Es el segundo capitán detrás de José Carvallo y es un seleccionado recurrente en las convocatorias de Ricardo Gareca.

Asimismo, el jugador ha elegido el silencio por sugerencia de su círculo más cercano. Llegado el momento y, tras esclarecer toda la situación con los mandos de la ‘U’, se manifestará por el medio que él mejor crea conveniente. La idea no pasa solo por unas disculpas públicas sino por la explicación de lo sucedido .

Puntualmente, el lateral derecho de Universitario regresó al hotel de concentración tras la derrota contra Cantolao, se subió a su auto y se dirigió a la casa de la mujer (sería su novia) con la que tuvo el contacto rompiendo el protocolo de bioseguridad . Sin la mascarilla puesta dentro del vehículo, se dirigieron hasta un establecimiento público donde su acompañante bajó del auto para realizar algunas compras y, luego, se dirigieron hasta la casa del futbolista.

Estos son los hechos porque los que Corzo pasa por un proceso disciplinario en Universitario. Más allá del grave error que ha cometido el lateral derecho, solo él y los dirigentes a cargo del club deberán resolver el caso. Ya iniciada la Liga 1 y con la Copa Libertadores a disputarse dentro de menos de un mes, hay decisiones que no pueden afectar al plantel, donde es claro que Aldo es uno de los referentes. El hecho de cómo pregona su ejemplo, como ser mundialista en Rusia 2018, es un tema que le compete solo a la interna del cuadro merengue.

Universitario de Deportes tomó medidas por el caso de Aldo Corzo. (Foto: GEC)

El momento de la ‘U’ se vuelve cada vez más inseguro. No solo por el caso de Aldo Corzo, sino por el próximo cambio de administrador concursal tras la renuncia de Sonia Alva y porque en el plano deportivo las ideas de Ángel Comizzo no logran funcionar en el primer equipo. A la vuelta de los jugadores recuperados, el ‘Indio’ seguirá en el cargo volviendo más insostenible su permanencia en la dirección técnica. A la ‘U’ le cae encima una lluvia torrencial y solo se protege con un colador.

En esta lista, mostramos cómo actuaron las instituciones y clubes que se vieron afectados por jugadores que rompieron el protocolo en estado de pandemia.

Nolberto Solano: En el inicio de la cuarentena obligatoria en Perú, Nolberto Solano -con su hijo en brazos- fue filmado por las cámaras de ATV siendo intervenido por la Policía Nacional del Perú. “Lo único que hice fue ir a lo de una vecina, estuve con ella en su casa reunidos. No había fiesta, por empezar. Lo que he hecho no está bien, pero no me vengan a hacer ver como todo lo malo del país . Ya sé que uno debe estar en su casa, pero yo vivo a dos cuadras”, se intentó defender ‘Ñol’ en RPP, pero sus palabras fueron la peor condena. La FPF emitió un comunicado aclarando que “se reserva el derecho de sancionar de forma ejemplar a cualquiera de sus colaboradores que infrinjan las disposiciones dictadas por las autoridades gubernamentales y federativas”. Gareca puso paños fríos al tema, y el ‘Maestrito continuó en su cargo en el comando técnico de la selección peruana.

En marzo pasado, a inicios de la pandemia, la exfigura del Newcastle de Inglaterra, Sporting Cristal, Universitario de Deportes y de la selección peruana fue captado mientras era intervenido por la Policía por participar en un fiestón en la casa de una vecina en La Molina, Indignado por las cámaras de Magaly, aseguró que solo buscaban rating. Por si fuera poco, horas después en entrevista con Jaime Chincha, tuvo un altercado con el periodista y le dijo que nadie lo veía y que solo buscaban generar alarma.

Beto da Silva: El martes 5 de mayo del 2020, el programa Magaly TV La Firme filma al jugador y su pareja Ivana Yturbe incumpliendo las normas de la cuarentena impuestas por el Gobierno peruano. Sin mascarillas y sin respetar el distanciamiento social, el atacante de Alianza Lima se encontraba de vacaciones planteadas por la directiva del club. En la mañana del lunes 6 de julio, el plantel de Alianza Lima entrenó en tres grupos distintos en las instalaciones del Club Esther Grande de Bentín en Lurín. Beto da Silva fue parte de los trabajos. Por la tarde, el programa Magaly TV La Firme adelanta imágenes de un supuesto ampay del jugador. En la noche, se confirman las sospechas. El futbolista íntimo organizó una reunión dentro de su domicilio en La Molina y, tras percatarse de que era grabado, salió a buscar a los reporteros de televisión . El incidente contó con la intervención de la Policía Nacional ya que se encontraba en la calle durante el horario del toque de queda (10:48 p.m. muestran las cámaras). El club aliancista nunca hizo público una sanción contra el jugador.

Magaly Medina captó a Beto da Silva e Ivana Iturbe incumpliendo las normas del distanciamiento social

Ray Sandoval: A inicios de agosto del 2020, a una semana de jugar con Sporting Cristal en la Liga 1, fue detenido por la policía tras chocar su auto en estado de ebriedad. El dosaje etílico realizado en el policlínico Angamos arrojó una sentencia letal: resultado positivo de 1.73 gramos de alcohol por litro de sangre . El permitido para manejar un vehículo en Perú es de 0.50. Y según el Decreto Legislativo 1194, que ahora es el que regula los procesos en casos de flagrancia, las penas se agravan en el caso de Ray Sandoval. Se le quitó la licencia de conducir y, desde el Rímac, se anunció una investigación. Dos días después, Cristal anunció su separación inmediata. En menos de una semana, Cusco FC lo fichó para disputar el torneo local.

Futbolista Ray Sandoval es arrestado por manejar en presunto estado de ebriedad

Sebastián La Torre: En mayo del 2020, el programa Magaly TV La Firme mostró las imágenes de una fiesta en la casa del futbolistas. Por estar en horario de inmovilización, se presentó la policía. El fútbol estaba paralizado, entonces, pero Cantolao comunicó que cancelaba su contrato por mutuo acuerdo en el mes de julio . Llegó, entonces a César Vallejo, y volvió a cometer otra indisciplina. En setiembre volvió a ser intervenido por la policía en otra fiesta y el cuadro poeta le rescindió contrato . Días después, Sport Chavelines lo contrató para jugar la Liga 2. El colmo fue que el club norteño también lo separó porque volvió a incurrir en una falta a los protocolos de bioseguridad .

Jean Deza: El caso con Jean Deza inició antes de la pandemia. A inicios del 2020 fue ampayado cuando recién había firmado por Alianza Lima. Tras meses de incertidumbre por la paralización del torneo se llegó a desvincularlo. Binacional fue su siguiente equipo, y primero fue captado comprando bebidas alcohólicas en un supermercado mientras utilizaba la indumentaria del club. Después, en diciembre pasado fue encontrado por la policía participando de una fiesta clandestina junto a otras 50 personas . Este año no fue contratado por ningún club hasta el momento y hoy cierra el libro de pases de la Liga 1.

Hace tan solo unas semanas, el polémico futbolista del Binacional fue intervenido por la Policía junto a su nueva pareja, Gabriela Alava en SMP. El jugador se puso 'faltoso' con la prensa y aseguró que no cometió ninguna falta porque está de vacaciones.

Otros casos en Sporting Cristal: El juvenil Aryan Romaní incumplió las reglas antes del reinicio de la Liga 1 del año pasado. El club no quiso perjudicarlo y decidió darlo a préstamo a Carlos Stein. Este año no volvió al Rímac y juega en Deportivo Municipal. Aparte del caso de Ray Sandoval, en La Florida decidieron despedir al portero Patricio Álvarez en setiembre tras ser captado en un ascensor con algunos amigos . El arquero pidió disculpas, pero no fueron suficientes. Este año firmó por Sport Boys. Finalmente, a poco de acabar el torneo, Jhilmar Lobatón, hermano de Carlos, también fue separado luego de hacerse público que asistió a una fiesta familiar.

La suerte de Aldo Corzo está en manos de la plana dirigencial de Universitario de Deportes.

