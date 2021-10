Alianza Lima se consagró ganador de la Fase 2 la Liga 1 luego de realizar una campaña más que sobresaliente. En ese buen momento, Arley Rodríguez, uno de sus jugadores más importantes, analizó lo hecho hasta el momento y dejó en claro que están mentalizados en sumar una nueva estrella en sus vitrinas el próximo mes de noviembre.

“Estoy orgulloso de cada uno de mis compañeros. Desde el día cero que se formó el equipo y no sabíamos si íbamos a jugar segunda o primera se notó que querían cosas importantes, independientemente si nos quedábamos en segunda o volvíamos a primera. Luego se dio la noticia y el equipo se motivó. Por ahí se rumoreaba que no teníamos un equipo para pelear en la parte alta, pero nosotros sabíamos de las condiciones de cada uno de nosotros. Hoy por hoy vemos que estamos en la parte alta y queremos pelear por todo”, comenzó diciendo el colombiano en diálogo con ‘Azul y Blanco’.

Asimismo, Arley Rodríguez destacó el trabajo que viene realizando el DT Carlos Bustos al frente del equipo. “El profesor y todos hemos aportado a que el equipo sea una familia. Es él quien lleva la batuta con su humildad y su mente ganadora. Como él nos dice, él llegó y el equipo estaba en segunda y su objetivo era ascenderlo. Ya en primera el objetivo no cambió porque siempre dice que Alianza tiene que estar en los primeros lugares. Su objetivo, al igual que todos, es quedar en la mente del hincha de Alianza. Siempre nos recalca que no se ha ganado nada, que todo es paso a paso, trabajo a trabajo. La unión y la humildad de cada uno es la clave que estemos bien. El comando técnico es parte de esta familia”, apuntó.

Por otro lado, el ‘cafetero’ resaltó lo importante que es para el plantel de Alianza Lima tener jugadores de la categoría de Hernán Barcos y Jefferson Farfán. “Todos somos importantes, pero esos grandes jugadores tienen un plus adicional en el grupo. Hernán viene haciendo las cosas bien y sabe lo fundamental que es para el equipo. De ‘Jeffry’ ni se diga, con su humildad y capacidad futbolística, su entrega de nunca rendirse, hoy por hoy está en la selección. Mucha gente no creía que podría volver al fútbol, al contrario, ya decían que estaba en el retiro, pero nunca se rindió a pesar de los dolores. Trabajaba dos o tres veces al día. Gracias a Dios al margen de lo futbolístico tenemos una buena amistad. Veía cómo se preparaba, no sólo para volver a la selección, sino para aportar al equipo de sus amores. Cuando llegué me dio la bienvenida y un respaldo enorme. No sólo ellos dos, también tenemos a Jonathan Lacerda, Pablo Míguez a (Josepmir) Ballón que es el capitán. Lo bueno que nadie se ha descarrilado. Los jóvenes escuchan los consejos de los más grandes. Por ahí buscaron desestabilizar al grupo, pero nosotros estábamos sólidos. Todos estamos unidos”, precisó.

Finalmente, el jugador de Alianza Lima reveló que todavía nadie de la directiva se ha acercado con él o su entorno para tocar el tema de una posible renovación, pero que de darse el caso, se podría resolver en cuestión de horas. “Hasta ahora no habido ninguna señal sobre ello, no sólo conmigo, sino con todos a los que se nos vence el contrato en diciembre. Estamos concentrados en terminar de la mejor manera este año. Después el tema de renovación, se puede arreglar en un día o mediodía. Si se da mi continuidad, bienvenido sea y sino agradecido enormemente”, sentenció.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...