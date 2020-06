Hasta el momento, Jean Deza y Alexi Gómez no han podido colmar las expectativas de Alianza Lima. Ambos futbolistas, que llegaron este año al equipo íntimo, han destacado más por situaciones alejadas al fútbol. El propio director deportivo del club, Víctor Hugo Marulanda, lo reconoció y también fue contundente al señalar cómo estas acciones afectaron la imagen de la institución.

MIRA | Alianza Lima tiene la camiseta más vendida de Sudamérica

“Alianza quiere hacer las cosas de buena manera, sus comportamientos nos han dado un poco duro con la reputación de la marca, que tanto queremos cuidar, pero cuando ellos lo quieran decir, estoy seguro que vamos a poder explicar muchas interrogantes”, precisó el directivo para Ovación.

Liga 1: se aprobó el reinicio del torneo y tendrá a Lima como sede única | VIDEO

Si bien no dio detalles del proceder del club, sí precisó que el área legal verá la mejor alternativa para cerrar estos capítulos. “Hay trámites disciplinarios que se vienen trabajando. La parte legal es el que queda comprometida con entregar la información a los chicos”, agregó.

No obstante, cuando se le preguntó si se acertó con la incorporación de ambos jugadores, sostuvo que “cuando pasen las cosas, tendré la capacidad de asumir y nadie más lo hará. Puedo mirar a cualquier persona a los ojos y decir si me equivoqué o no. Por el momento no diré nada, tengo que ser respetuoso con mis jefes”.

Regresa la Liga 1

Este lunes, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y los representantes de los 20 clubes de la Liga 1 se darán cita para detallar los pormenores que se aplicarán para el reinicio del campeonato. Uno de los detalles cruciales será explicar cómo se desenvolverá el torneo en una sola sede: Lima.

VIDEO RECOMENDADO

George Floyd: El deporte se une y protesta en contra del racismo | VIDEO









TE PUEDE INTERESAR