“Nos ponen pruebas tan grandes que solo los aliancistas lo pueden soportar”. Hoy la Blanquiazul se pinta nuevamente de gloria, la de celebrar 120 años de historia en medio de una congoja deportiva, que no hace más que agigantar el sentimiento porque “en las vicisitudes somos más hermanos, más íntimos”. Las palabras son de don Alex Berrocal, personaje que va de la mano con la insignia de Alianza Lima, el sentir es de toda una nación.

La historia habla por sí misma, y tiene en don Armando Leveau a su mejor vocero. El historiador tiene cada detalle en su biblioteca y en su envidiable memoria. Es 15 de febrero y muchas cosas vienen a la mente. “La historia se escribe con hechos buenos… y hechos trágicos también”, nos dice.

Lo dicen ellos, lo canta la popular sur, porque no puede ser blanquiazul aquel que no haya sufrido, aquel que no haya llorado… o aquel que el año pasado no se haya tomado el rostro lamentando el descenso. Es un aniversario más sentimental, más íntimo.

LOS ÍDOLOS DEL PUEBLO

En el archivo de Armando Leveau figura que Alianza está próximo a cumplir los seis mil partidos jugados, desde aquellos inicios visitando los barrios y cuarteles los que vibran en Matute. El corazón para ganar siempre estuvo presente y fue ese latido el que mantuvo vivo al espíritu blanquiazul.

“A los clubes lo hacen los jugadores y la más grande figura que ha tenido Alianza ha sido don Alejandro Villanueva. Esa figura le da grandeza a Alianza. Alejandro como figura señera porque podemos hablar todo el día de Cubillas, Baylón, Rostaing y de tantos”, nos dice don Armando. Es que, para él, “Alianza es el decano del fútbol peruano”, porque entre los primeros clubes que se formaron es sobreviviente junto a Cienciano gracias a lo que lograron todos nuestros ídolos.

Hablar de Alianza es hablar de los mejores jugadores que vio el fútbol peruano. “A veces teníamos a 10 ó 15 buenos jugadores y otras solo a uno o dos, pero siempre teníamos esas características que hacía que Alianza esté ahí”, complementa don Alex. Lo dicen los archivos y nos lo recuerdan las viejas canciones en las cuales los nombres nuestros jugadores se mezclaban entre los sonidos de la guitarra y el cajón.

Basta mencionar el apelativo de ‘Manguera’ para saber que se va a hablar de Alianza. Don Alejandro jugó toda su vida por el cuadro íntimo e incluso estando ya mal de salud por sus problemas pulmonares, jugó hasta 1943, un año antes de su temprana muerte a los 26 años. Él encarna el aliancismo puro, el de la gambeta y los goles bonitos. Fue un “As entre los ases, un maestro sin igual”. Marcó 71 goles en 99 partidos y se hizo de siete títulos, considerando el del 34. Su nombre en el estadio es tan solo un pequeño homenaje a todo lo que requiere su figura.

En otra figura en la que nuestros entrevistados hacen pared es para alabar la presencia de Rafael Castillo Huapaya. El ‘Cholo’ fue un “fabricante de cracks”, como dice don Armando. A las convocatorias íntimas acudían más de mil chicos y don Rafael sabía distinguir a los mejores con solo verlos durante unos minutos. “Además, sabía cómo estaban anímicamente los amigos con solo mirarlos”, como cuenta Alex Berrocal. Esa era la intimidad que se formó en La Victoria.

“Primeros buenos amigos… después a darle el balón”, se canta con un nudo en la garganta. Pues así nació Alianza y eso fue lo que hizo que el sentimiento no deje de crecer. “Alianza nació de una reunión de amigos, de hermanos.”, nos dice don Alex.

Ayer, el mural de la Calle Cotabamba fue vandalizado por ajenos que creen que insultan a la historia de Alianza cuando lo que hacen es que los sentimientos crezcan. La historia enseña.

SABER LEVANTARSE

La grandeza de 120 años de historia se han erigido también desde el dolor. Hechos que bien pudieron significar la caída o desaparición del club hoy son las muestras de que de los peores momentos se salen más que fortalecidos. Es el aprendizaje que tiene que sacar el hincha íntimo en la actual situación. El descenso no es el fin del mundo, es el inicio de una nueva historia que nos hará más grandes.

El castigo

El sueño de los fundadores aguardó durante once años para jugar la Liga Peruana. Entre 1901 y 1912, año que empezó el torneo, los íntimos de La Victoria tuvieron que ir de lugar en lugar para hacer crecer su imagen. Tras ello, llegaron los éxitos. “Alianza marca décadas increíbles. Campeones 1918, 19… 1927, 28. Castigado en 1929. El tetracampeonato y el descenso de 1938. Es una historia apasionante”, cuenta Armando Leveau.

En efecto, el primer gran golpe que sufrió Alianza fue el hecho de quedar fuera del torneo en 1929 luego de que los siete jugadores convocados se negaran a jugar por la selección peruana en el Sudamericano de aquel año. “Había dos concentraciones en la selección, de un lado los de Alianza y del otro los demás. Se rebelaron por eso”; nos cuenta Alex Berrocal cuando otros aseguran que fue por desencuentros económicos entre la Federación y Alianza. Tras eso nacieron “Los íntimos”, el plantel de Alianza que se paseó por distintas ciudades mostrando su juego. Esto llevó a un insólito reto lanzado por Villanueva: que Alianza se enfrente a la selección peruana, que fue al Sudamericano y no ganó ningún partido. “La gente pedía en las plazas que Alianza regrese”, nos dice Alex Berrocal.

El duelo entre “Los íntimos” y la selección peruana se realizó y fue victoria de Alianza por 2-0. Tras ello llegó el indulto, pero Alianza no pudo completar el campeonato de 1929, del cual era líder hasta antes del castigo. Al año siguiente, Perú fue al Mundial 1930 con 9 jugadores de Alianza.

El descenso del 38

“Fue un golpe duro”, aceptan nuestros entrevistados y ambos destacan lo que se hizo para salir de ello: la presencia de Alejandro Villanueva. Alianza quedó antepenúltimo del torneo y tuvo que definir con Sucre FBC el segundo descenso. Cayó 2-0 y la noche llegó por primera vez a los brillantes días de Alianza. “Ya eran figuras desgastadas que venían desde los 20. Estaba el más grande, sí, Alejandro Villanueva. Estaba Juan Valdiviezo, pero la vida irregular que llevaban y que Alejandro estaba mal… “, nos dice Armando Leveau.

Pero fue la voz de ‘Manguera’ la que se escuchó por todo lo alto. “Nosotros hemos hecho esto. Nadie de los que está acá [la hinchada] se merece esto, así que nadie se va hasta que lo dejemos donde lo recibimos”, fue lo que dijo, según le contó a Alex Berrocal el mismo Juan Valdiviezo.

Así, la estadía de Alianza por la Segunda fue de solo un año. Pese a sus problemas de salud, Villanueva se hizo más líder que nunca para ganar la Liga de Lima y superar en el play off al Social Carlos de la Liga del Callao. En 1940, Alianza volvió al sitial máximo del fútbol.

De la mano y con el compromiso de sus figuras, Alianza solo padeció un año en segunda división. Ojalá y ese mensaje ahora se escuche en tienda victoriana para el reto que deben asumir en la Liga 2 durante el 2021.

Años sin campeonar

Si la generación actual tiene en sus registros los 18 años de espera sin títulos hasta 1997 o los once hasta el 2017, en antaño también se vivieron situaciones similares. “La época del 40 fue una época dura. Desde el 34 hasta el 48 que no campeonábamos”; recuerda Armando Leveau. En efecto, durante esos trece años solo se fue segundo en tres oportunidades. Ya con ocho títulos encima -considerando el de 1934-, era frustrante no volver a tener la corona, pero Alianza siguió siendo el más popular.

“Era un momento difícil, pero aparecen jugadores como los hermanos Gómez Sánchez. Hay muchos que dicen que “Huaqui” Gómez Sánchez fue el más grande jugador que vieron. Estaba el ‘Feo’ Salinas, que con el perdón de ‘Lolo’, le pegaba más fuerte, desde fuera del área. Eran años oscuros, pero Alianza siempre tuvo grandes figuras”, nos dice don Armando.

En la década del 60 también pasaron diez años para volver a gritar campeón y en los 80 y 90 los ya mencionados 18 años, la espera más grande. “Sin la tragedia del fókker, eso no pasaba. La tragedia nos agarra punteros y se pudo campeonar ese o el siguiente año”, recuerda don Armando. En efecto, con la victoria de Alianza ante La Loretana, los íntimos superaron por un punto a Unión Huaral, aunque el descentralizado recién iba por la mitad del torneo. Luego, ya el nuevo equipo llegó a la final, pero cayó ante Universitario en la definición.

La tragedia del fókker

El momento más trágico que haya tenido el fútbol peruano. Aquel 8 de diciembre de 1987 cayeron en el mar de Ventanilla muchos sueños blanquiazules. La habilidad del ‘Potrillo’ Escobar, la experiencia de Gonzales Ganosa, la sapiencia de Marcos Calderón, entre tantas ilusiones de aquel joven plantel y millones de hinchas. Se perdió el plantel entero de un equipo que tenías la chapa de favorito para ser campeón en el torneo y de entregarle a la selección toda una generación de cracks.

Pero la tragedia llegó y le tocó a Alianza. El momento todavía duele y las palabras son más lentas y se hace una pausa para referirse al tema. Han pasado 24 años y los aficionados lo sienten tan cercano que el nudo en la garganta permanece largo rato.

Son los momentos trágicos, las páginas que nadie quiere escribir pero que muchas veces destacan. Y a eso también sobrevivió el cuadro íntimo. “Alianza tiene que sobrevivir”, fue lo primero que dijeron los dirigentes. El presidente Agustín Merino llamó a sus colaboradores, entre ellos Alex Berrocal, y empezaron a planear cómo salir de esa crisis. “Pensábamos en pedir licencia para armar un equipo. “¿Pero, por qué?”, nos dijimos. No, hay que tocar puertas”, recuerda don Alex sobre esos momentos. Y las puertas se abrieron sin tener que tocarlas tan fuertes. Desde Chile llegaron los cuatro refuerzos de Colo Colo: José Letelier; Parko Quiroz; Francisco Huerta; René Pinto. Armando Leveau era directivo de la ADFP en ese entonces y recuerda así lo que pasó. “Se preparó reuniones para ver qué podíamos aceptar: que no juegue, que juegue con juveniles. Se pensó en varias situaciones. Luego nos quedamos mudos cuando vino el presidente de Alianza y lo único que pidió fue que se abra el libro de pases. En tremenda tragedia, fue lo único que pidió”.

El 8 de diciembre de 1987, 43 personas murieron después de que el avión en el que viajaba el Alianza Lima tras medirse al Deportivo Pucallpa por el torneo peruano cayera al océano Pacífico. (USI)

Se optó por parar el campeonato y Alianza empezó su reconstrucción. “Parece que todos los ex jugadores habían estado en la reunión porque apenas acabamos ya se estaban comunicando”. Así, Teófilo Cubillas, César Cueto y José Velásquez salieron del retiro para volver a vestir la camiseta de Alianza. Regresaron al equipo ‘Cucurucho’ Rojas y los hermanos Valencia. En dos meses y medio Alianza ya tenía un nuevo equipo y llegó hasta la final.

Un día como hoy: Alianza Lima volvió a jugar luego del accidente del Fokker

“Arriba Alianza”, gritan los potrillos, grita Sandro Baylón, “Arriba Alianza” repiten los miles de hinchas que han partido y en especial aquellos a los que no se les ha podido despedir por el virus que nos rodea. En la intimidad de 120 años de gloria, que el festejo sea eterno.

LIMA, 7 DE DICIEMBRE DEL 2012 BANDEROLA DE ALIANZA LIMA. BANDEROLA CON EL EQUIPO DE POTRILLOS CAIDOS EN EL FOKKER EN VENTANILLA. BANDEROLA HECHA POR EL COMANDO SUR. FOTO: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO

