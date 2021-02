Conforme a los criterios de Saber más

En pleno siglo 21, resulta imposible concebir un equipo profesional de fútbol que no tenga -o no busque- un patrocinio en su camiseta. La valiosa herramienta de marketing permite a los clubes contar con dinero extra para afrontar la campaña, y a las empresas y entidades contar con una mejor exposición de su marca. Y el fútbol peruano, que inició la práctica hace 40 años (CNI y Melgar estrenaron en su camiseta los logos de las bebidas gaseosas Inka Cola y Coca Cola, respectivamente) no es la excepción.

Hacer un recuento de todas las publicidades de nuestros equipos de Primera División implica un trabajo maratónico, pero aquí recordaremos los auspicios más insólitos en los uniformes de algunos clubes y en el recuento aparecen marcas de preservativos, hostales y hasta medicamentos para combatir la disfunción eréctil, entre otros.

MAYOR SEGURIDAD

Ayacucho FC fue la sorpresa de la Fase 2 de la Liga 1 de 2020. Y su uniforme no pasó desapercibido en la definición ante Sporting Cristal. No solo por mostrar en sus camisetas la imagen de un Cristo doliente (“Le tengo mucha fe a Jesús de Nazareth, Patrón de Huamanga”, confesó Rolando Bellido, presidente de los ‘zorros’), sino por la publicidad en la parte frontal del short: ahí, enorme, se leía Condones Gent. El detalle le trajo suerte, porque el cuadro ayacuchano ganó la Fase 2 y aseguró su participación en la Copa Libertadores.

Eso sí, no fue la primera vez que un equipo peruano anunció a una marca de preservativo en su uniforme. Alianza Lima hizo su estreno en la temporada 2002 en calidad de campeón nacional con una singular publicidad en la parte principal de la camiseta, la de condones Vladi. Así celebró la ‘Noche blanquiazul’ en su fortín de Matute, enfrentando a Universidad Católica de Chile. El único gol de la noche lo convirtió Wilmer ‘Zorrito’ Aguirre. Pero el convenio solo se firmó para aquel amistoso. El cuadro íntimo arrancó el Descentralizado sin sponsor, luego jugó algunos partidos con el logo de Zapatillas Nazaro. Y la parte final llegó a un feliz acuerdo con la compañía italiana de telecomunicaciones TIM.

¿Y qué fue de Vladi? También en 2002, aquella marca peruana de condones fue el sponsor principal de Alianza Atlético de Sullana y Coopsol de Trujillo. Y era frecuente ver su logo en los diarios y revistas de la época, gracias a dos goleadores ‘made in Argentina’. Sergio ‘Checho’ Ibarra con la ‘piel’ de los ‘churres’ y el letal ‘pelado’ Óscar Derticya en el cuadro trujillano causaban furor con sus goles y sus festejos.

HOSTAL POPULAR

En los años 80, el hostal limeño ‘Polonia’ era uno de los más concurridos por las delegaciones deportivas que pasaban por la capital. Incluso, en alguna ocasión la selección peruana se alojó allí para disputar un amistoso ante un club extranjero (en efecto, hasta antes de 1996, las selecciones se alojaban en hoteles y entrenaban en cualquier cancha).

A inicios de esa época, Melgar de Arequipa -campeón nacional en 1981- solía ir al ‘Polonia’ cada vez que llegaba a Lima para enfrentar a los cuadros capitalinos. Incluso, en 1984 lució en su camiseta un enorme círculo blanco con el nombre del hostal. Con Genaro Neyra, Jorge Ramírez, Raúl Obando y el portero Emilio Campana como figuras, el ‘Dominó’ arañó la clasificación a la Copa Libertadores, pues quedó tercero, tras perder una definición ante Universitario.

NO SE LEVANTÓ

En el marcado abundan los productos para combatir la disfunción eréctil, siendo el más famoso el sildenafilo, vendido bajo las marcas Viagra, Revatio, etc. Pero en la década del 90 apareció un nombre por demás elocuente, y que probablemente ocasionaba que muchas personas se ruboricen al momento de solicitarlo en las farmacias: Erectol.

En 1994, Defensor Lima se despidió de la Primera División con dicho sponsor, aunque la hinchada más recuerde la goleada 11-1 que le encajó el poderoso Sporting Cristal. En la parte final del Descentralizado, cuando el equipo iba derechito a la Segunda, entró dicho auspiciador, pero ni así se levantaron los ‘granates’, que perdieron la categoría.

Cabe recordar que una temporada atrás, Defensor contó con un sponsor insólito, cuyas siglas, sin duda, traen pésimos recuerdos a varios peruanos: CLAE. Sí, el tristemente célebre Carlos Manrique -creador de la estafa piramidal más grande de la historia del país- apostó por incursionar en el fútbol en 1993. Pero la apuesta le duró poco, porque en 1994 el Gobierno intervino su empresa, que jamás pudo demostrar el estado real de sus finanzas, y ordenó su disolución.

Defensor Lima 1993. A ver si sacan este 11. Me llamó más la atención la publicidad jeje. pic.twitter.com/yYjWXdpUqR — Ricardo Figueroa (@Ricky_Figueroa) January 8, 2021

Los ‘carasucias’ fueron poderosos en los inicios de los años 70 gracias al aporte de Luis Banchero Rossi, recordado banquero y empresario dedicado a la exportación de harina y aceite de pescado. Incluso, Defensor logró el título nacional en 1973. Pero tras la muerte de su ‘mecenas’ inició su proceso de decadencia. Y sus nuevos dirigentes nunca estuvieron a la altura.

POR LAS DUDAS

El Universitario campeón de 1998 tuvo una particularidad en su uniforme. No en la camiseta, sino en la parte trasera del short, donde lucía unos enormes signos de interrogación. Una curiosidad que tenía por objetivo atraer a las marcas a auspiciar en esa zona. La idea de la directiva encabezada por Alfredo González no dio resultados. Nadie arriesgó a poner su marca en la parte posterior. Y así, la ‘U’ llegó a la definición del título ante Cristal, con los enormes signos de interrogación, y ganó el título, iniciando el camino del célebre tricampeonato.

Eso sí, en los títulos de 1999 y 2000, los cremas ya no intentaron persuadir a nadie de que muestre su marca en la parte trasera del short. Recién en 2004, la ‘U’ tuvo publicidad en esa zona, cortesía de la bebida hidratante Electrolight. Aunque, en realidad, desde hace algunos años varios equipos ya tenían publicidad en dicho lugar.

