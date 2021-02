Conforme a los criterios de Saber más

Tras estar plenamente identificada con Universitario de Deportes, Cindy Novoa ha sido anunciada como flamante refuerzo de Alianza Lima, antagonista clásico del cuadro crema, en lo que ya es considerado el primer fichaje mediático del fútbol femenino en nuestro país. Un evento de similar eco popular solo se recuerda en octubre de 2019, hace ya más de un año, cuando –precisamente- ambos clubes se enfrentaron por el título de la etapa regional de la Liga.

Hoy, el fichaje de Cindy Novoa atrae los reflectores nuevamente al fútbol femenino, pese a que en los últimos días el mismo cuadro íntimo ha estado anunciando la salida de muchas jugadoras. Sin embargo, la profesionalización parece estar aún más lejos de ser viable que hace un año. Por ejemplo, en 2020 solo Perú y Paraguay no tuvieron Liga.

¿La pandemia es la única y principal razón de este nuevo estancamiento? ¿Es viable una liga profesional femenina a corto plazo? ¿Están los clubes en capacidad de darle sostenibilidad a este sueño? ¿Cómo afecta esto a la selección mayor?

-Cindy, Universitario y la Libertadores-

Cindy Novoa se convirtió en una de las figuras emblemáticas de Universitario de Deportes. Fue, además, vital para la clasificación del cuadro crema a la Copa Libertadores femenina que inicia en menos de un mes. Sin embargo, la delantero dejó el equipo y fichó por el rival eterno: Alianza Lima.

El plantel crema sigue sin poder entrenar para la Copa y su situación es crítica. “Somos el único país aparte de Paraguay que no tuvo campeonato 2020, entonces la mayoría de equipos viene compitiendo. Es lidiar con ello, tenemos que prepararnos de manera virtual por ahora, y ver cómo podemos solucionarlo de manera grupal en el campo”, cuenta María José Cáceres, capitana del cuadro crema.

El torneo arrancará el 5 de marzo y el único club que representa al Perú llegará en clara desventaja. Por ahora, los entrenamientos se limitan a videollamadas a través de la aplicación Zoom a la espera de un pronunciamiento de las autoridades, de su club y la Federación Peruana de Fútbol (FPF). “Somos conscientes de que el Gobierno debe adoptar medidas, pero que no perjudiquen actividades que venían cumpliendo con los protocolos”, señala Sonia Alva, administradora de Universitario.

Sonia Alva asegura que el club solicitó a la FPF sus instalaciones para realizar entrenamientos dentro de una burbuja sanitaria, sin embargo el pedido fue denegado. “El club no cuenta con más infraestructura lista para convertirla en burbuja sanitaria. De ser así, hace mucho la hubiéramos utilizado. Hicimos un llamado a la solidaridad de la Federación Peruana de Fútbol para que nos permitiera utilizar la Videna de San Luis o Chincha, pero fue rechazado”, agrega.

Guillermo Echevarría, jefe de Competiciones de Desarrollo de la FPF, tiene su versión sobre este punto. “El día que se emitió el decreto supremo, recibimos una carta firmada por Francisco González pidiendo el complejo de La Videna de Aviación, en ningún momento se mencionó el complejo de Chincha. Incluso, si bien no se mencionó, igual no hubiera sido viable porque ya semanas atrás teníamos un compromiso con Sport Boys que había solicitado el alquiler de las instalaciones para su preparación hacia la Liga 1. Y La Videna de San Luis ha sido cerrada”.

Sin presupuesto ni logística, a Universitario de Deportes se le hizo imposible contemplar una burbuja para el femenino. “Si mi club no tiene el presupuesto suficiente, debo apoyarme en mi Federación, pero si esta no tiene interés en el deporte, está complicado seguir avanzando”, agrega María José.

“A mí me sorprendió bastante que la Federación no les de ese apoyo, sobre todo porque van a representar al Perú en una Libertadores. Mi hermana (Xioczana) ha estado bien frustrada porque no hay el apoyo que se necesita, y realmente se lo merecen”, sostiene Xiomara Canales, futbolista de Alianza Lima.

Mientras esperan, las posibilidades y expectativas por competir en el torneo continental se reducen a simplemente cumplir con la participación.

-Así es el fútbol femenino en el Perú-

Son 14 los clubes comprometidos con el desarrollo de la Liga Femenina. Once pertenecen a clubes profesionales, Liga 1 y Liga 2, y 3 de ellos son exclusivos de fútbol femenino. En tanto, 9 pertenecen a la capital y 5 son de provincia. Todos aseguran estar en la capacidad de poder cumplir con los protocolos recomendados por la FPF, y que el 26 de enero fueron aprobados por el IPD.

¿Qué falta entonces? Dependerá, en gran medida, de las normativas que tome el Gobierno entorno al deporte, y de la capacidad de los clubes y de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para llevar a cabo el proyecto. ¿Expectativas? Divididas.

“Sinceramente, lo dudo. Desde mi criterio personal, yo no creo (que se retome el fútbol femenino). Los contagios están aumentando, y así como han cancelado los deportes ahora, no sabemos cómo el Gobierno va a seguir manejando la crisis. También pienso que deberíamos copiar de otros países que están aprendiendo a convivir con la enfermedad. Somos el único país que paraliza los deportes”, cuenta María José Cáceres, capitana de Universitario de Deportes.

Xiomara Canales es más positiva. “Creo que sí se va a dar el campeonato. Ya tenemos demasiado tiempo paralizadas. Si no se da, quedaría muy obvio que no hay apoyo”.

-Profesionalización y Liga en juego-

“Como opinión personal, yo creo que la profesionalización del fútbol femenino al día de hoy no es algo viable a corto plazo, sino mediano. Yo diría que en un plazo de 2 a 4 años. Primero se deben realizar una serie de parámetros profesionales”, comenta Guillermo Echeverría, jefe de Competiciones de Desarrollo de la FPF. Para él, primero los equipos deben crecer en cuanto a organización y cumplir con ciertos requisitos para sostener el fútbol femenino profesional.

Sisy Quiroz, a cargo de la jefatura del Fútbol Femenino en Alianza Lima, asegura que los clubes sí cuentan con las condiciones para que el fútbol femenino se desarrolle al igual que el de los varones, y que este proceso depende únicamente de la labor que realice la Federación.

“FIFA ha propuesto distintos caminos para que el fútbol femenino se formalice en el mundo. Hay distintos apoyos económicos, desde talleres, charlas de liderazgo, pero acá en el Perú, no sé qué pasa en la Federación que no se le está dando prioridad. Uno tiene que desarrollar el deporte sin mirar el género. En ese sentido estamos recontra atrasados. Encima, aún no nos dicen en qué se va a usar el fondo que dio FIFA. Es medio millón de dólares, es un montón de dinero. Esperemos que sea gastado en la liga femenina que se va a dar este año”, advierte Quiroz.

Lo cierto es que la Liga Femenina, si bien ayudará a mejorar las condiciones en las que competían las futbolistas peruanas, aún está muy lejos de ser profesional y que las chicas puedan cobrar un sueldo por su trabajo. La Liga 2021 estaba programada para iniciar el 21 de abril, según la hoja de ruta que les entregó la FPF a los clubes participantes, aunque según el máximo ente rector del fútbol peruano solo eran fechas tentativas y que dependían de cuán preparados estaban los equipos con relación a los protocolos sanitarios por la pandemia.

La FPF asegura sin embargo que está en la capacidad de solventar el desarrollo de una Liga femenina para este 2021, pero dependen del visto bueno de las autoridades por la crisis sanitaria debido al Covid-19.”Si bien estamos hablando de fútbol profesional y por otro lado de aficionado, las condiciones médicas no pueden ser debatibles. Las responsabilidades que tenían los clubes era adecuar el protocolos”, aclara Echeverría.

La Federación asumirá puntos como pruebas moleculares, rápidas semanales -durante entrenamientos y etapa de competición- traslado aéreo o terrestre, alimentación y hospedaje, en caso se juegue descentralizado. Incluso, se hará cargo de un seguro un seguro de accidentes, costo de arbitraje, gastos administrativos y logísticos que están relacionados a la organización.

“A nivel de organizar el torneo y que se vaya a llevar a cabo, es algo que lo tenemos ya al 100%, no sólo porque es un compromiso de la FPF, sino porque ya contamos a la fecha con un protocolo específico aprobado, lo cual lo hace viable. Si terminan habiendo retrasos por la situación sanitaria, nos tendremos que adecuar. Si varía la fecha solo se apretaría el calendario, pero no cambiaría el número de encuentros”, sentencia Echeverría.

Añade que desde el año pasado el área de marketing y comercial viene trabajando en un proyecto bastante ambicioso, que incluye un acuerdo para la transmisión televisiva de la Liga Femenina.

-Caso selección-

“El fútbol femenino ahorita se está muriendo, porque no hay partidos de selección, no hay una liga, es el único país de Sudamérica sin plan estratégico. Es complejo, pero la realidad es que es el país que menos acciones está teniendo”, recalca Sisy Quiroz. Y es que la selección absoluta de fútbol femenino no ha disputado un partido oficial desde el 6 de agosto del 2019, en la derrota con Jamaica (1-0) en los Juegos Panamericanos.

Desde entonces, Perú no ha vuelto a competir, por lo que no ha sido considerado en el último Ranking FIFA Femenino, el cual toma en cuenta los últimos 18 meses de competiciones. En el próximo, a publicarse el 26 de marzo, tampoco será considerado.

“Obviamente, cuando toque jugar el clasificatorio o la Copa América va a ser terrible. Se ha hecho micro ciclo sin ningún sentido, solo para que las chicas entrenen y se diga que se está haciendo algo. Se están direccionando recursos de una manera no adecuada, de repente mejor hubiera sido llevar a las chicas a jugar un amistoso”, detalla Quiroz.

Sin embargo, desde la FPF aseguran que existe un calendario tentativo para reactivar los encuentros de la selección peruana. “Sé que se han planificado torneos amistosos estos años, aprovechando la fecha FIFA, y hay conversaciones avanzadas para pactar encuentros amistosos internacionales”, detalla Echeverría.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Alianza Lima lanza su nueva camiseta oficial para la temporada 2021