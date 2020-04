Jean Deza y Beto Da Silva, jugadores de Alianza Lima, compartieron una transmisión en vivo la noche del último lunes durante el confinamiento obligatorio por el coronavirus. Tras varias bromas y la intervención de Joazinho Arroé, ambos jugadores se preguntaron qué sería de sus vidas si el fútbol no continúa. Hubo varias sugerencias, incluso que uno de ellos integre una orquesta.

Tras unas bromas sobre Joa Arroé, el extremo íntimo comentó en la transmisión que compartían Jean Deza y Beto Da Silva: “Ya no sigo futbolistas, a nadie sigo, ya no habrá fútbol, chau”. Tras las carcajadas, ambos se interrogaron sobre qué harían si el fútbol se parase.

“¿Si no hay fútbol, a qué nos vamos a dedicar?”, proliferó Deza. A lo que Da Silva contestó: “He empezado a leer libros a ver si aprendo a hacer otras cosas. Pero tranquilo, el fútbol va a seguir, esto no va a parar. (...) Es de las pocas cosas que sabemos hacer bien. No sé como sería mi vida sin el fútbol”.

Tras unos breves comentarios, Da Silva indicó que Deza podría ser bailarín y este respondió: “¿Una orquesta, no? Con toda la gente. También armar vasitos en Esto es Guerra, dicen que pagan bien”, finalizó en tono de broma.

¿Qué harían Jean Deza y Beto Da Silva en caso no se reanude el fútbol? | Video: Instagram Beto

EL COMERCIO RESUELVE DUDAS SOBRE EL CORONAVIRUS

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

MÁS EN DT...