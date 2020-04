La NBA anunció hace pocos días a los nuevos integrantes del Salón de la Fama que serán inducidos, de no mediar inconvenientes por el coronavirus, el 29 de agosto, en la sede que se ubica en Springfield. Dentro de ese selecto grupo destacan Kobe Bryant, Kevin Garnett y Tim Duncan; ex campeones y jugadores más valiosos en sus respectivos equipos. Repasamos tres historias sobre estas tres leyendas del baloncesto mundial.

Kevin Garnett y su predilección por los Lakers antes que los Celtics

Kevin Garnett fue campeón con los Boston Celtics | Foto: AP

Kevin Garnett llegó en el verano del 2007 a los Boston Celtics, una franquicia histórica en la NBA. ‘The Big Ticket’ arribó al cuadro verde en una nueva versión del ‘Big 3’ junto a Paul Pierce y a Ray Allen. La historia es conocida, el ganador del MVP en 2004 consiguió su único campeonato jugando en el TD Garden aquella primera temporada enrolado al equipo de Doc Rivers; sin embargo, la historia hubiese cambiado con una sola llamada telefónica.

Kobe Bryant era la pareja predilecta por KG en aquel verano del 2007. Años después, durante el All Star Weekend de Chicago 2020, ‘The Big Ticket’ develó lo siguiente: «Quería jugar con Kobe, pero él no contestaba su teléfono. Tyronn Lue y Kobe eran muy cercanos, y Lue me dijo que lo llamara de nuevo. Así lo hice, pero nunca recibí respuesta de su parte y tenía que tomar una decisión».

‘The Black Mama’ nunca descansaba

Kobe Bryant jugó toda su carrera en la NBA en Los Ángeles Lakers | Foto: AP

Kobe Bryant y su ilustre carrera iba a terminan en el Salón de la Fama de la NBA de todas formas. El ex alero de los Lakers ganó cinco anillos con los laguneros; asimismo, fue dos veces MVP de las finales y en una ocasión MVP de la temporada regular.

Su repentina partida dejó en shock al mundo del baloncesto. Tras un accidente en su helicóptero, ‘The Mamba’ dejó de existir en enero del presente año, provocando una ola de homenajes e incluso la paralización de la NBA por unos días.

Una de las características del #24 que todos los que lo conocieron rescataban rodeaba en torno a su competitividad. Ello lo ejemplificó su ex amigo y compañero Pau Gasol.

«Te contaré una pequeña historia sobre Kobe. Recuerdo aparecer en el training camp de los Lakers en el año 2012, después de un verano en el que competí en los Juegos Olímpicos con España. Kobe y el equipo de Estados Unidos nos vencieron en la final y en el momento de llegar al training camp estaba descansado.

En el primer día, recuerdo que Kobe me retó a un uno contra uno tras el entrenamiento. Y como sabía que jugar en poste bajo iba más con mi estilo, pidió que solo se hicieran jugadas en el poste. No pude rechazar ese desafío. Estaba en una forma decente pero mi cuerpo se estaba aún recuperando del verano. Kobe de todas formas no me iba a dejar rechazar, así que jugamos aquel uno contra uno.

Estuvo provocando y no estaba de broma. Intenté igualar su nivel de intensidad pero no importaba que fuese a hacer, él iba a hacerlo mejor. Recuerdo que le dije algo del tipo ‘Kobe, relájate, la temporada apenas está empezando, estoy todavía recuperando mi tono en las piernas. Relájate’.

Un día, en el futuro, quizás te diga quién ganó aquel partido. Aunque bueno, ya podéis saber quién fue».

(Relato extraído de una conversación entre Pau Gasol y Giannis Antetokounmpo)

‘The Big Fundamental’ y sus ganas de mejorar la NBA

Tim Duncan es una leyenda de los San Antonio Spurs | Foto: AP

El multi laureado ala pivot de los Spurs, Tim Duncan también será inducido al Salón de la Fama de la NBA. El jugador franquicia de San Antonio disputó 19 temporadas con el equipo de Texas, ganó 5 anillos y fue dos veces MVP de las finales. No obstante, una de las característica de “The Big Fundamental” fue su don de gente con los rivales. Hace unos años, Etan Thomas, ex jugador de la NBA, contó una imperdible anécdota con el ex Spurs.

«Un día estábamos jugando con los Spurs y recibí la pelota en el poste bajo. Hice un movimiento con el pie y giré hacia el medio para hacer un gancho saltando. Duncan lo taponó. A la vuelta, mientras corríamos para el otro campo, me dijo: «Ese fue un buen movimiento, pero tienes que meterte más sobre mi cuerpo, así o sacas la falta o al menos yo no puedo taponarlo».

«En el momento no sabía si hablaba en serio, así que simplemente le miré confundido y le dije ‘ok’. Posteriormente, un par de jugadas más tarde, hice el mismo movimiento, pero más sobre su cuerpo y no pudo taponarlo. Erré el tiro, pero me miró y me dijo «mucho mejor» y siguió jugando. Me acuerdo que le conté a mis amigos la historia. Tim Duncan es honestamente una de las personas más agradables de la NBA y uno de los mejores ala-pívots de la historia. Respeto».

