Liga 1 Betsson | La renuncia del doctor Alejandro Mesarina, al cargo de jefe del Departamento Médico de Alianza Lima, dio mucho de qué hablar en los últimos días. Esta se dio después de las declaraciones que ofreció en conferencia de prensa el gerente deportivo del club, José Bellina, el pasado 25 de julio, donde indicó que se iba a mejorar los procesos al interior del área médica de la institución, debido a la cantidad de jugadores que se lesionaron durante el desarrollo de la Liga 1 Betsson.

Entre los futbolistas que sufrieron alguna lesión, en mayor o menor grado, durante el accionar del torneo local y la Copa Libertadores, figuran Pablo Sabbag, Santiago García, Gino Peruzzi, Gabriel Costa, Andrés Andrade, Carlos Zambrano y, recientemente, Yordi Vílchez.

Aunque varios de los antes mencionados ya superaron sus dolencias y se encuentran jugando, el caso del colombiano Andrés Andrade es el más delicado de todos, pues debido a su lesión en la rodilla izquierda, tendrá que ser operado.

Precisamente el jugador se pronunció en las últimas horas sobre su situación y confirmó que será intervenido en la ciudad de Medellín, en Colombia. Eso sí, dejó en claro que se trata de una lesión nueva, pues asegura que nunca sufrió problema alguno en su rodilla izquierda y que no llegó con problemas físicos al club victoriano.

Representante de Santiago García se pronuncia

En declaraciones para TV Perú, Narciso Algamis, representante de Santiago García, aseguró que el zaguero sí fue revisado cuando arribó al club y que no llegó lesionado.

“Lo lógico era que el jefe del Departamento Médico chequee a los jugadores que están llegando, pero no sé por qué no los revisó. Lo que yo tengo entendido es que cuando se hicieron las contrataciones, el doctor (Mesarina) no estaba en Lima. No sé quién revisó a los jugadores, pero a los jugadores los revisaron, porque a Santiago lo revisaron, de ninguna manera llegó lesionado el jugador, para nada”, indicó.





¿Qué dijo el doctor Mesarina sobre los procedimientos médicos en Alianza Lima?

En diálogo con el programa ‘Fútbol como cancha’, de RPP Noticias, el ahora exjefe del Departamento Médico de Alianza Lima dio a conocer cómo es el procedimiento que se sigue antes de la contratación de un jugador.

“Según el protocolo, primero debe haber una evaluación del médico del club y, de acuerdo con esta evaluación, obviamente la gerencia toma la decisión que mejor le convenga. El médico no decide si se contrata o no se contrata (a un jugador), solamente hacemos la evaluación y hacemos el reporte, cosa que en este caso en la mayoría de los jugadores no sucedió. En principio, se guardó un hermetismo extraño con las contrataciones que se iban a hacer. La mayoría de las personas las desconocían, entre ellas yo, porque supuestamente no querían que se filtren los nombres”, explicó.

“Para la época de Navidad y Año Nuevo (de 2022) yo estaba de vacaciones, yo estaba de viaje, no es un secreto y las contrataciones se producen ahí”, añadió.

