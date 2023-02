Así están los escritorios de los clubes que este domingo (10 a.m.) deberían jugar el primer clásico del año por la Liga 1. En los vestuarios es otro el tema.

El caso Alianza

Si bien Alianza Lima, el área dirigencial mantiene una postura de no presentarse para el duelo del domingo ante Sporting Cristal, sigue entrenando, sin parar. No obstante, Guillermo Salas, técnico de Alianza Lima, pidió que el equipo concentre, así lo confirmó, Salomón Lerner, miembro del Fondo Blanquiazul a RPP.

“Sabemos que Guillermo Salas ha pedido concentrar al equipo, porque tenemos que tomar todas las precauciones del caso. Queremos que la Federación quite la medida cautelar y que haya competencia”, apuntó.

“El equipo de Alianza Lima piensa que va a jugar el día domingo, porque creemos en que esto se puede resolver”, añadió Lerner, declaraciones que el último jueves por la noche perdieron fuerza, tras el comunicado de siete clubes -incluido el íntimo- donde ratifica que no se presentarán.

La negativa de la dirigencia de Alianza Lima a presentarse el domingo para enfrentar a Sporting Cristal, parte por un tema que tiene contrato vigente con el Consorcio y si otro operador transmite su partido, puede meterse en un lio legal. Así lo confirmó, Salomón Lerner a RPP. “En caso Alianza Lima no respete la cláusula que tiene en el contrato con el Consorcio Fútbol Perú, podríamos ser enjuiciados”.

Los amistoso de Alianza Lima en esta pretemporada

Alianza Lima 9-0 Agremiados

Alianza Lima 1-0 Cienciano

Alianza Lima 2-3 Cusco FC

Alianza Lima 2-1 Junior de Barranquilla

Atlético Nacional 3-0 Alianza Lima

Alianza Lima (A) 3 -3 Alianza Lima (B)

¿Qué ocurre al interior del vestuario? El refuerzo colombiano 2023? Pablo Sabbag habló de su recuperación: “Físicamente, estoy recuperando ya mi nivel, obviamente todos saben que tengo este problemita en el codo, pero ya está superado. Ya estoy con el equipo, a disposición y esperando que comience esto rápido”, dijo a Espn.

Asimismo, Sabbag aprovechó para elogiar a su compañero de ataque Gabriel Costa, quien arribó esta temporada a La Victoria como el jale bomba. “Tiene mucha calidad, la verdad, en el poco tiempo que lo hemos podido conocer, me he entendido muy bien con él y justo antes de lesionarme, recuerdo que dos o tres entrenamientos juntos y yo dije: “con este compañero me voy a divertir mucho y en la práctica le puse una asistencia. Él me busca bastante, lo trato de buscar en el poco tiempo me entendido súper con él”, sentenció.

Alianza Lima, fichajes Posición del futbolista Ítalo Espinoza Arquero Carlos Zambrano Defensa Central Edinson Chávez Lateral Derecho Santiago García Defensa Central Jesús Castillo Volante Bryan Reyna Extremo izquierdo Gabriel Costa Extremo derecho Andrés Andrade Volante de creación Pablo Sabbag Delantero Franco Zanelatto Delantero

El caso Cristal

Por su parte, Sporting Cristal, quien de la mano del brasileño Thiago Nunes confía en hacer una gran campaña, ha disputado una mayor cantidad de partidos amistosos 2023.

Sporting Cristal 4-0 SAFAP

Sporting Cristal 1-0 San Martín

Sporting Cristal 2-1 ADT

Sporting Cristal 4-0 Melgar

Sporting Cristal 6-0 Aucas (ECU)

Sporting Cristal 2-1 Deportes Tolima (Col)

Sporting Cristal 3-2 Sport Boys

Sporting Cristal 2-1 Universitario de Deportes

Justamente en este último partido hubo una riña entre Yoshimar Yotún y Rodrigo Ureña, quien trabó con excesiva fuerza cada progresión del talentoso volante peruano, sin embargo, el jugador de la bicolor no arrugó y también hizo sentir su presencia al mapochino.

La disputa entre ambos jugadores encontraron su punto más caliente, antes de finalizar el primer tiempo, cuando el mediocampista rimense fue trabado por detrás y reaccionó ante la acción, la diferencia de estatura no fue un impedimento para que el peruano encarara al extranjero, cuando parecía que se encendía la chispa de la bronca los compañeros separaron a ambos jugadores.

Pero ojo, ese no fue el único altercado del volante de Universitario de Deportes, Rodrigo Ureña, ya que tuvo un altercado con el brasileño Brenenr Marlos quien también reaccionó ante el rigor de la marca del chileno, que se perfila como uno de los volantes más rudos e intensos del Torneo Apertura.

Y es que el partido más atractivo de la fecha 3 de la Liga1 Betsson 2023 es, sin dudas, el Sporting Cristal vs. Alianza Lima. Sin embargo, si se jugará o no es una incógnita. El club blanquiazul ha expresado en más de una ocasión, y mediante distintos representantes, que no lo hará, si es que la FPF no levanta la medida cautelar.

Finalmente, el encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima se llevará a cabo a puertas cerradas, pero podrás seguir todas las incidencias en la web de El Comercio. Si un equipo no se presenta, según el reglamento, perderá por Walk Over, lo que equivale a un marcador en contra por 3-0.

Sporting Cristal, fichajes Posición del fútbolista Adrián Ugarriza Delantero Adrián Ascues Mediocampista Jostin Alarcón Extremo derecho Ignácio da Silva Defensa Brenner Marlos Delantero