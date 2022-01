Conforme a los criterios de Saber más

Fueron en total 46.174 afortunados a los que no les importó los más de 30 grados que sancochaba la ciudad aquel 8 de marzo de 2020. Esa tarde, en el Monumental de Ate, se jugó el último clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima con público. De ese encuentro que acabó con victoria crema por 2-0 se guardan vídeos, fotografías, crónicas y una infinidad de materiales para hacer libros, documentales, álbumes. Realidad totalmente distinta al primer “clásico” de Lima jugado un 28 de agosto de 1895, hace 127 años.

Nuestra caótica Lima, que este 18 de enero cumple 487 años de fundación, tiene, sobre sus toneladas de concreto y escombro, historia. Historia y fútbol. O “football”, como lo llamaban antes. Aquel martes, en el campo de Santa Sofía, la primera cancha de fútbol del país , Lima Cricket y Unión Cricket, los dos equipos de la ciudad, se enfrentaron por primera vez. El partido, de acuerdo al investigador Gerardo Álvarez, autor de la tesis “La difusión del fútbol en Lima”, acabó con victoria para los primeros por 1-0. No se tiene registro fotográfico del gol, tampoco de ambos equipos completos y ni siquiera se sabe, a ciencia cierta, si hubo un árbitro en el cotejo haciendo respetar las leyes que casi nadie se sabía de memoria.

“Cierto, pero no era conocido como clásico de fútbol, sino de clubs de cricket que jugaban al fútbol. Tenían sus equipos de socios”, nos aclara el reconocido historiador Armando Leveau. Cricket, ese deporte similar al béisbol que se juega con un bate y una pequeña pelota, acercó el fútbol a nuestras tierras.

El equipo dirigido por Ricardo Gareca empató 1-1 ante Panamá en un partido discreto y sin figuras. Mira las mejores jugadas.

Los primeros toques

Migrantes británicos residentes en Perú, marineros británicos que estaban de paso en los puertos, y jóvenes de la élite limeña que aprendieron a jugar en Inglaterra fueron, según Álvarez, los primeros tres grupos sociales que practicaron fútbol en la capital.

El citado autor señala, basándose en noticias de El Comercio, que “las primeras competencias fueron los torneos escolares de 1899 y 1900, organizados por la Municipalidad de Lima, y los campeonatos interfacultades de la Universidad Mayor de San Marcos”.

Primera foto de un partido de fútbol publicada en un diario peruano: El Comercio. Lima Cricket vs. Unión Cricket, 1904. (Foto: Archivo GEC)

Sin embargo, la data que se tiene de los primeros partidos de fútbol es de 1892, siete años atrás, entre dos equipos que tenían en sus filas a ingleses y peruanos en el campo Santa Sofía, ubicado por la famosa avenida Grau.

Peruanos e ingleses, limeños y chalacos, el fútbol estaba dando sus primeros pasos en nuestro país hasta que apareció el Unión Cricket, el primer club peruano en practicar el fútbol. Un paso importante para seguir con la popularización del deporte rey.

Historia de los precursores

En 1859, un grupo de británicos residente en Lima no tuvieron mejor idea que practicar, como para no extrañar tanto su tierra, los deportes que se jugaban en Inglaterra como cricket, tenis, rugby y fútbol. Inicialmente se llamó Lima Cricket Club, aunque un par de décadas después, en 1885, se fusionó con el “Lima Lawn Tennis Club” cambiando su nombre por el de “Lima Cricket and Tennis Club”. El 30 de abril de 1906 adopta su denominación actual: Lima Cricket & Football Club.

Reconocido como el quinto equipo de fútbol más antiguo del mundo y el más viejo de América. Además de ser el primer campeón del fútbol peruano. En 1912, cuando se fundó la Liga Peruana de Fútbol, Lima Cricket se llevó el título. Dos años más tarde obtuvo su segundo trofeo y en 1916 la institución optó por dejar la práctica del balompié para priorizar otros deportes.

El team del Lima Cricket, el club fundado por ingleses en 1859. Participó en la liga peruana en 1912. [Foto: Wikipedia]

“En 1893, un grupo de jóvenes de la élite, interesado en las actividades deportivas organizadas por el club Lima Cricket, solicita a sus directivos les otorguen permiso para ingresar al campo de Santa Sofía a practicar deporte. En diciembre de ese mismo año, aquellos jóvenes fundaron el Unión Cricket para practicar tenis y cricket”, cuenta Gerardo Álvarez.

El club tuvo dentro de sus socios fundadores a Luis Miro Quesada, y su padre, don José Antonio, entonces director del diario El Comercio; por lo que las reuniones de confraternidad en algún momento se dieron en el salón principal se la sede del decano de la prensa peruana.

Unión Cricket fue el primer club peruano en tener un equipo de fútbol y era el representante de la aristocracia limeña hasta su desaparición a mediados de 1913, un año después de que se creara el torneo peruano.

#Efemérides 18/06/1897

El Unión Cricket inaugura su campo deportivo en Santa Beatriz, primer estadio multiusos inaugurado en el Perú pic.twitter.com/Uksa8p4Dpd — DeChalaca (@DeChalaca) June 18, 2017

El historial entre ambos

El primer duelo entre Lima Cricket y Unión Cricket se dio el 28 de agosto de 1895 en el Santa Sofía. Victoria por 1-0 para los primeros. Pero no fue el único. En total se enfrentaron en 19 oportunidades, las otras 18 fueron en el campo de Santa Beatriz del Unión Cricket, el primer estadio multiusos del Perú. Aunque no todos tienen el marcador final; de acuerdo a los datos recabados por el historiador Gerardo Álvarez y su gran trabajo para conocer el inicio del fútbol en la capital.

Entre 1987 y 1910, ambos clubes se enfrentaron en buena cantidad de partidos. Lima Cricket venció ocho veces, imponiendo su paternidad. Mientras que Unión Cricket ganó en cuatro oportunidades. Cuatro encuentros quedaron empates.

Resultados entre Lima Cricket y Unión Cricket. (Foto: Tesis "La difusión del fútbol en Lima" de Gerardo Álvarez).

TE PUEDE INTERESAR