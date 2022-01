Conforme a los criterios de Saber más

Robert Lewandowski volvió a ganar el Premio The Best. Un nuevo reconocimiento al gran año goleador que tuvo. Un periodo donde nos ha vuelto a ratificar que es uno de los mejores artilleros en la historia del fútbol. Su siguiente reto es, para sacarle lustre a esta distinción, hacer historia con Polonia.

El Premio The Best se lo tiene bien ganado, Robert Lewandowski. Es más, tenía todos los boletos para llevarse el Balón de Oro, pero al final se impuso Lionel Messi. Pero este galardón era imposible que se lo quite el argentino.

El 2021 fue otro año goleador para Robert Lewandowski. Sus registros con Polonia y el Bayern Munich son dignos de resaltar: marcó 69 tantos en 47 encuentros disputados. Además, superó el récord de Gerd Müller luego de llegar a los 41 tantos en una misma temporada de la Bundesliga.

“Soñaba con romper ese récord. Pensaba que era imposible marcar tantos goles en la Bundesliga, pero se consiguió. Le quiero dar las gracias al Müller por guiarme a romper esas cifras”, declaro Lewandowski.

Pero hay un reto que le quita el sueño a Robert Lewandowski. Es el de marcar un gol en un Mundial. Sí, el mejor delantero de estos últimos años, no ha podido anotar en el máximo torneo de selecciones.

-GRAN RETO-

Robert Lewandowski tiene una temporada muy complicada para sacarle lustre al Premio The Best. Además, de todos los torneos que afrontará con el Bayern Múnich, tendrá la misión de llevar a Polonia hacia un nuevo Mundial.

Polonia no logró su clasificación directa a Qatar 2022. La selección de Robert Lewandowski tendrá que disputar el Repechaje para llegar a la Copa del Mundo. Y a diferencia de otros procesos, la repesca europea ya no es a partidos de ida y vuelta.

Ahora las selecciones tendrán que superar dos llaves para alcanzar un cupo mundialista. La Polonia de Robert Lewandowski quedó en el Grupo B. En el primer partido tendrá que visitar a Rusia.

Como es un encuentro directo, Polonia con Robert Lewandowski tienen que superar a una complicada Rusia que jugará de local. Si avanza, recién podrá recibir al ganador de Suecia vs. Republica Checa.

Todos esos obstáculos tendrá que superar Robert Lewandowski para clasificar a su segundo Mundial con Polonia. Su primera Copa del Mundo la jugó en Rusia 2018. En aquel torneo jugó 3 partidos y no pudo marcar.

Este 2022 será un año lleno de retos para Robert Lewandowski. Tendrá que demostrar porqué ganó el Premio The Best. Polonia necesitará mucho de sus goles para clasificar a Qatar 2022.

