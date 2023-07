Christian Cueva se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta y en medio de la polémica por su ausencia en el entrenamiento de Alianza Lima el pasado lunes, el jugador llegó a la Videna para tener una conversación con Juan Reynoso, así lo pudo conocer El Comercio.

‘Aladino’ no se reintegró a la prácticas del conjunto ‘blanquiazul’ este martes y fue visto retirándose de las instalaciones del complejo Esther Grande de Bentin en Lurín, en donde la plantilla se prepara para el duelo ante Sporting Cristal por la Liga 1 Betsson.

Según fuentes de este diario, el aún futbolista de Alianza Lima llegó a la Videna en compañía de Carlos Zambrano para reunirse con el técnico de la selección peruana. El tema de la charla aún es una incógnita.

Cueva salió a pedir perdón a primera hora luego de ser captado divirtiéndose en Trujillo en la víspera de su inasistencia. “Pido perdón a todos por la decepción y molestia que he provocado desde mi llegada y que en las últimas horas hice mayor. Estas disculpas van especialmente para el hincha de Alianza Lima, que me brinda su apoyo incondicional. Las disculpas a mis compañeros, comando técnico y el club las haré en privado. Sé que las faltas traen consecuencias y aceptaré lo que se me imponga”, indicó, a la espera de una “posibilidad de reivindicarse”.