El último martes 25 de octubre, Ayacucho cayó por la mínima diferencia ante Alianza Lima en el estadio Ciudad de Cumaná por la penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El único gol del partido lo hizo Hernán Barcos, esta anotación fue polémica, ya que, hasta el día de hoy no se sabe si el balón ingresó en su totalidad.

En el minuto 14, Lavandeira mandó un centro desde un tiro de esquina, Hernán Barcos se elevó y cabeceó el balón hacia el arco, el portero de Ayacucho, Vidales, se estiró e intentó sacar el balón, pero al parecer, no logró retirar el esférico en su totalidad, ya que, el juez de línea marcó gol y el árbitro principal lo confirmó.

En las repeticiones no se logra ver con claridad si fue o no gol del ‘Pirata’, es por eso, que tras el final del partido, el director técnico de Ayacucho FC, se mostró molesto y le envió un mensaje a los ‘Blanquiazules’.

“Según lo que me contaron los que estuvieron ahí, el balón no entró. Los equipos no pueden tener ‘empujoncitos’ o ayudas para llegar arriba. Si no fue el caso, pido disculpas a Alianza Lima”, expresó Edgar Ospina.