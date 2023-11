Veinticuatro años han pasado de que se repita la historia, donde Universitario de Deportes dio la vuelta en la casa del compadre Alianza Lima, tras ganar el título nacional Liga 1 Betsson 2023. El equipo del uruguayo Jorge Fossati fue superior al elenco blanquiazul en ambos partidos y con un global de 3-1 en Matute gritaron la palabra campeón tras 10 años de sequia, y sumó la bendita estrella 27. | Noticia Liga 1 Betsson.

Ante ello, El Comercio se contactó con reconocidos periodistas deportivos que analizaron la hazaña del elenco de Universitario de Deportes.

1. ¿Es Quispe el mejor jugador de la U en el año? ¿Lo pondría de titular ante Bolivia por Eliminatorias?

2. “Ureña hará que se olviden de mí”. ¿Coincides con esta frase del Puma, que elogió así al chileno?

3. ¿Cual debería ser la real aspiración de la U en su Centenario? ¿Pelear un torneo internacional o salir bicampeón?

Eddie Fleischmann - Willax TV

1. Ureña y Quispe son, en mi opinión, los mejores de la U en el año

2. Es una exageración, porque a Carranza se le recuerda, sobre todo por su vigencia de tantos años en la U. Ureña hizo una gran temporada.

3. Debería aspirar a:

- Competir de la mejor forma posible a nivel local e internacional.

- Invertir más y seguir mejorando la gestión de menores.

- Terminar de definir el monto de su deuda y establecer desde ya un flujo de pagos.

Daniel Kanashiro - Liga 1 Max

1. Sí, es el distinto. Piero Quispe es que le da manejo al juego a veces tan vertical de la U.

2. No, nada hará olvidar al ‘Puma’ Carranza. Hay una similitud en la actitud del juego, meter y meter todo el partido, pero al ‘Puma’ es una leyenda no sólo por lo que hizo dentro de la cancha, si no también por su vivencia en la U. Universitario lo formó como persona y él vive para la U.

3. Primero salir campeón nacional nuevamente y a partir de ahí tener la mejor participación internacional de la historia. Puede sonar muy pretencioso porque la valla está demasiado alta con la Copa de 1972, pero eso demanda 100 años de gran historia.

Diego Rebagliati - Movistar Deportes

1. Para mí es Ureña el mejor del año. Piero Quispe, sí, puede ser titular.

2. No, Carranza es un ídolo.

3. Hacer el mejor equipo posible. Los títulos depende de muchas otras cosas. Mejores jugadores no necesariamente garantizan títulos.

Miguel Villegas - periodista DT El Comercio

1. Ureña jugó 42 partidos en el año. Nunca bajó de 7 puntos. Es, por lejos, el futbolista extranjero más regular de la temporada. Fue decisivo en las finales. Piero Quispe, sin embargo, tiene un techo altísimo. No puedo elegir. En la selección ha alcanzando un nivel suficiente para pensar en tener minutos frente a Bolivia. No hay uno mejor en su puesto que él.

2. El Puma es un símbolo nacional. Rodrigo Ureña tomó ese camino: le faltan 7 títulos aún.

3. El bicampeonato. Y lo más importante: continuar el ordenamiento del club para poder iniciar el pago de su monstruosa deuda concursal. De hecho, el administrador del club Jean Ferrari adelantó algo en esta entrevista de DT.

