Sin contexto, el número suena fuerte: 34. Esa es la cantidad de futbolistas de la Liga 1 cuyas pruebas de COVID-19 resultaron positivas, según reveló el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas. Si se incluye a personal de otras áreas de los clubes, la cifra de contagiados sube a 49.

A primera vista, los números asustan. Pero antes de mostrar los índices acusadores, hay otro numerito que completa la historia: 660. Ese es el total de pruebas realizadas como parte del protocolo para el regreso del fútbol a las canchas. El número de contagiados, pues, anda por el 5%.

¿Alguien creía que la familia del balompié nacional iba a librarse de la pandemia? Pareciera que olvidáramos que el Perú es el séptimo país con más casos en el mundo (285.213 hasta ayer) y es probable que el número crezca si nos descuidamos durante el período de desconfinamiento que viviremos desde hoy. Por eso sorprenden las declaraciones del ministro de Salud, Víctor Zamora, quien hace unos días dijo que podría revisarse la fecha de inicio del torneo local, programado para el 7 de agosto.

Sorprenden porque la mayoría de clubes ni siquiera ha empezado a entrenar, así que no hay manera de hacer una evaluación detallada del cumplimiento de los protocolos. Las pruebas eran parte del primer filtro, requisito indispensable para el reinicio de las actividades.

Esto no quiere decir que no surjan dudas sobre la capacidad de la Liga 1 y de los equipos para enfrentar el torneo en medio de una emergencia sanitaria de esta dimensión. ¿Lo podrá hacer Binacional, campeón en la cancha y en el maltrato a su plantel? ¿Lo hará Universitario, con dos administraciones que se pelean por su manejo? ¿Estará a la altura la federación del cuestionado Agustín Lozano? Las dudas sobran, pero hasta que no se conviertan en certezas, dejemos tranquilo a nuestro maltratado, pero muy querido, fútbol local.