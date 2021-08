A menos de una semana para iniciar la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022, la tensión continúa en las selecciones sudamericanas, tras los vetos de la Premier League, Serie A y LaLiga Santander. Ante este panorama, Gary Medel fue muy claro en afirmar que él viajará a Chile para sumarse a ‘La Roja’.

El ‘Pitbull’ milita en el Bologna de Italia y, de acuerdo, a lo dicho por “la Serie A anuncia que con motivo de la ventana FIFA de septiembre de 2021, apoyará la decisión de sus clubes de no liberar a los jugadores convocados por las selecciones nacionales...”, se lee en parte del comunicado.

La decisión de la Serie A se debe a que los futbolistas deberán hacer el aislamiento obligatorio a su regreso a Italia y serán baja en sus clubes alrededor de diez días. Pese a ello, Gary Medel asegura que estará presente en la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022.

‘Pitbull’ rebelde

A través de la plataforma Twitch, Gary Medel fue consultado sobre su postura por la decisión de la Serie A y su convocatoria a Chile para las Eliminatorias Qatar 2022. “Yo sí voy, sí voy, sí voy, y si me dicen que no, voy igual no más, y qué pasa”, dijo el volante mapochino.

A inicios de semana, la Serie A se sumó a la Premier League y LaLiga Santander de negar el permiso de salida a los futbolistas convocados para la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022. Esta situación causó la polémica en las federaciones sudamericanas, quienes esperan contar con todos los jugadores militantes en el Viejo Continente.

