El anuncio generó un sinfín de críticas y cuestionamientos. Sporting Cristal oficializó a Doriva Bueno como nuevo entrenador del equipo femenino con una publicación en sus redes oficiales que no cayó nada bien en la hinchada. El brasileño era hasta hace poco el técnico de la selección peruana pero fue cesado de su cargo tras verse envuelto en un caso que muchos han catalogado como escándalo y antiético.

“Bienvenido, ‘profe’ Doriva. Doriva Bueno Pacheco será el encargado de dirigir a nuestro equipo por toda la temporada 2022. Le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa”, fue el mensaje que acompañó la foto del entrenador.

¿Pero qué pasó para que el entorno del fútbol femenino nacional critique el fichaje del técnico? Todo empezó en septiembre pasado. Previo a un viaje de la selección nacional a Ecuador para un par de amistosos ante el combinado norteño, las futbolistas Myriam Tristan y Adriana Lúcar decidieron abandonar la concentración sin explicar exactamente el motivo. El hecho se volvió viral, el DT salió a decir que la molestia de ambas jugadoras, titulares habituales, se debería a la indumentaria y enumeración en las camisetas.

Sin embargo, tiempo después, luego del regreso de Ecuador, la Federación Peruana de Fútbol comunicó la decisión de cesar a Bueno de su cargo. “La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa que la investigación sobre los hechos ocurridos en la selección peruana femenina el 14 de septiembre del 2021, y que son de público conocimiento, ha concluido, sin que se determine un proceso sancionador para los investigados”, detalló el ente.

El brasileño no se quedó callado y, en una entrevista en el programa ‘Negrini lo sabe’ de Radio Ovación, confesó tener una relación con la futbolista y seleccionada María José López. “Conocí a ‘Maca’. Tenemos una amistad de siempre y después sí, nosotros pasamos a conocernos más. Estoy con ella y no es una chica con la que simplemente pasé un tiempo. De todas maneras, eso no indica que la haya beneficiado o que haya estado en las convocatorias por estar conmigo” , explicó.

El antecedente, sumado a que María José es una de las referentes de Sporting Cristal, ha generado que se especule mucho en torno a la llegada de Doriva a la entidad rimense.

Las razones

DT El Comercio pudo conocer las diferentes razones por las que Sporting Cristal buscó a Doriva Bueno para que comande el proyecto del fútbol femenino que antes estaba a cargo de Olienka Salinas, tres veces campeona con la institución celeste.

“Olienka Salinas nos manifestó su situación laboral respecto a la disponibilidad de tiempo. No podía dedicarse al cien por ciento al equipo femenino por los otros compromisos que tiene y nosotros le propusimos que se hiciera cargo de otro equipo de la estructural porque sabemos de la clase de profesional y persona que es. La propuesta fue de seguir entrenando a la sub 18 y que pudiera adaptar su horario. Estamos esperando esa situación sabiendo que ella tiene otras opciones también sobre la mesa”, nos comentó Juan José Luque, director deportivo de Cristal.

La situación de Salinas hizo que el club busque otra opción. Y ahí apareció Doriva Bueno. Para la institución, según nos comentaron desde la interna, la investigación de la Federación Peruana de Fútbol no atrajo ningún indicio o prueba de que el técnico haya cometido una falta. De hecho, ‘Maca’ López ha sido convocada antes, durante y después de la etapa como entrenador del brasileño. Fue titular en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Sobre este punto, si considera que el DT haya cometido una falta, Luque nos respondió lo siguiente:

“¿Si creemos que una falta ética es enamorarse y encontrar tu pareja en tu puesto de trabajo? Pues me parece que no. Todo lo contrario. El hacerlo público y explicarlo de manera natural creo que es una postura madura respecto a una relación emocional que se da en un puesto de trabajo. La falta ética sería no hacerlo público. En ese aspecto, creo que el manifestarlo facilita a valorar la profesionalidad de las dos personas”.

El exfutbolista español también se refirió a cómo manejará el club la relación sentimental entre Bueno y López. “El funcionamiento y la manera de evaluar es la misma que utilizamos con toda la estructura. Primero tenemos un código de conducta interno y un régimen disciplinario en el que nos basamos para tener garantizado un contexto laboral y un contexto de convivencia que permita basarnos en el respeto mutuo, en la confianza en las personas, y a partir de ahí todo el personal tiene que estar formado y educado respecto a estos valores”.

Con la postura de que el técnico no cometió falta alguna, pese a que su imagen está manchada, Cristal decidió contratarlo. En parte también por su buen curriculum. Doriva empezó entrenando en las divisiones menores del Corinthians, luego disputó dos mundiales sub 20 con la selección brasileña y llegó al Perú para formar un proyecto que buscaba llevar a la competitividad al seleccionado femenino, intentando darle comodidades a las jugadoras, quienes en la mayoría de casos no recibía dinero en las convocatorias y tenía que entrenar por las noches luego de trabajar por ocho horas o más.

Con las cartas sobre la mesa, conociendo a fondo el antecedente, Sporting Cristal busca seguirle el paso a Alianza Lima y Universitario sin el mismo presupuesto y para eso ha decidido que Doriva Bueno tome el mando. Una decisión controversial para la hinchada, pero bastante clara y meditada en la institución.

