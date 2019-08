Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Alianza Lima: "El lunes sabremos si Kevin Quevedo entra en razón"

Esta extensa historia llegará pronto a su fin. Este lunes será la última reunión entre el padre de Kevin Quevedo y el administrador de Alianza Lima, Renzo Ratto. Ya no habrán más postergaciones. El gerente deportivo blanquiazul, Gustavo Zevallos, confirma que desde La Victoria harán en los próximas días su última oferta.

► Kevin Quevedo no renueva con Alianza Lima: las cifras que pide su padre y lo alejan del club íntimo

-¿Es cierto que este fin de semana se culmina la conversación para renovar con Kevin Quevedo?



Nosotros hemos conversado en la interna de la administración. Quien ha manejado las reuniones ha sido Renzo Ratto y a más tardar el lunes sabremos si Kevin Quevedo entra en razón. De lo contrario, ya no continuaremos con las conversaciones.

-¿Podrías confirmar si es verdad que Quevedo será enviado a entrenar con la reserva si no renueva?



Es un tema que no hemos definido, prefiero no adelantar opinión sobre algo que aún está pendiente de resolver. Vamos a esperar la decisión de ellos.

-¿El principal argumento de Alianza Lima es haber sido la vitrina de Quevedo?



Evidentemente, más allá de las condiciones que podría tener Kevin, el estar en un club como el nuestro, participar de un título internacional, jugar Copa Libertadores, le da una exposición que no la hubiera tenido en otro lado. Reconocemos que es un chico que tiene cualidades físicas y técnicas, nadie va a decir la contrario, pero quien lo expone es Alianza.

-¿Por qué insistir tanto?



Porque pensamos que el chico podría cambiar de opinión, pensando en que ahora está más cerca de la selección. Quizá necesite un mejor asesoramiento, no estoy en contra que su padre lo asesore, pero sería bueno que Kevin vea bien cómo es la realidad del fútbol.

-¿Cuántas situaciones similares has vivido en este cargo de gerente deportivo?



No es la primera vez que nos pasa algo así. Hace muchos años ocurrió con Paolo Guerrero, y hace poco nos pasó con Walter Tandazo, quien se negó a firmar porque su representante quería poner una cláusula en la que podía salir libre solo con una carta apenas tenga una propuesta. Y eso, como política del club, era imposible. Con Kevin se ha dilatado el caso, prefiero ya no entrar en más detalles, pero han ocurrido cosas totalmente fuera del alcance de nosotros.

-¿Cuál es la lección que dejará el caso Quevedo?



La lección es que debemos explicarles a los chicos desde muy jóvenes cómo es la carrera de un deportista, y también a los padres. Tienen que entender que si el club les permite tener un crecimiento deportivo y personal, tienen que retribuir de alguna forma. Nadie quiere aprovecharse de la situación. Queremos renovar con Kevin y si apareciese una oportunidad en el extranjero, vamos a ser los primeros en darle viabilidad.

-¿Hay otra jugador que tenga esa opción de exportación en este plantel de Alianza?



Del plantel profesional tenemos una situación similar con Aldair Fuentes. Y sí, tenemos otros jóvenes que vienen de atrás y que podrían ser exportables.

-¿Cuál es la política para hacerle los contratos a los jugadores jóvenes?



Los contratos con los chicos promovidos son por tres años. Tenemos una escala con objetivos, donde pueden obtener mejoras económicas.

-¿Consideras que la familia Quevedo ha sido malagradecida con Alianza?



Sería más prudente, este tema aún no está definido.

-¿De este lunes no pasa esta negociación?



De todas maneras.

-¿Qué opina Pablo Bengoechea de esta situación con Kevin?



Los entrenadores quieren tener a todos los jugadores. Hay muchos jugadores que tienen contrato hasta fin de año. Pero lo más importante es la institución.

-¿La comunicación no ha sido positiva con Quevedo?



Él no es un chico extrovertido, no hemos tenido mucho diálogo, no se explaya, no se acerca. Él ha derivado hoy todo a su papá. No tiene representante.

-¿Es cierto que Solano te dejó un informe por su desempeño en la Sub 23?



Sí, yo hablé con Ñol y él lo define como un chico que está en proceso, con algunas condiciones pero que tiene muchas cosas por mejorar para estar en el extranjero.