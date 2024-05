Sporting Cristal venció 2-1 a Alianza Atlético por la jornada 14 de la Liga 1 Te Apuesto; con este resultado, los rimenses recuperaron el liderato y son los principales candidatos a quedarse con el Torneo Clausura. Pero tras el partido, en conferencia de prensa, Horacio Benincasa se ganó el respeto de muchos internautas al tratar el tema de la salud mental.

El defensor de Alianza Atlético ha querido visibilizar un problema muy común en el día a día y en el deporte. “El tema de la salud mental en el jugador. “Varios tienen esta enfermedad y no la quieren tocar. Yo alguna he pasado por eso y me jode mucho que un compañero pida ayuda gritos y se deje ahí. Quizás si era un jugador de la ‘U’, Cristal o Alianza, hubiese hasta un ministerio para apoyar a ese jugador.

“Para mejorar el fútbol peruano, es un trabajo de todos. El del periodista es muy importante y muy peligroso a la vez, porque lo que ustedes dicen, una sola palabra, puede provocar muchas cosas en nosotros. Tienen que tener mucha responsabilidad al hablar”, agregó.

Además, también se refirió a otros jugadores que en su respectivo momento fueron (y son) muy criticados, sin miedo al efecto que puede causar en ellos estas opiniones.

“Hay muchos casos. Pasó con Advíncula, un crack que no quiso volver a patear un penal. Pasó con Valera y pasa ahora con De Santis. Son jugadores que tienen la posibilidad de pedir ayuda, Yo tuve una educación para poder sobrellevar estos temas, pero hay muchos jugadores que lo único que tuvieron es una pelota y por ahí, esos temas no saben llevarlo”, indicó.

“Pido disculpas porque me extendí, pero quería tocarlo. El año pasado un jugador denunció cosas raras en los partidos. ¿Dónde está? Hoy está sin equipo. Hay muchas cosas detrás que hay que tocarlas sin miedo”, finalizó el ‘Ché'.