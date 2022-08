LEE TAMBIÉN: El hombre que coronó los 8 mil metros sin miedo e hizo flamear allá arriba una bandera del Perú

Hábil y pícaro para gambetear dentro del campo como ninguno, y salvaje desde la melena a lo Tarzán de la selva; Sotil puede decir que es el único latinoamericano que fue el ‘10′ del Barcelona antes de Maradona, Riquelme y Messi. En el 73, mientras jugaba por el Deportivo Municipal, logró algo nunca antes visto en la historia del fútbol peruano: estar jugando en Segunda y fichar por uno de los clubes más grandes de España (todavía no lo era del mundo, pero iba camino a serlo), el Barza que también había incorporado para esta temporada (1973-74) a Johan Cruyff, quien pronto se convertiría en su “compadre”.

El Cholo posa frente a uno de los murales que tiene en Matute, Perico León, su ídolo. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Acaso el mejor gambeteador -en la lengua moderna: ‘chocolatero’- de la historia del fútbol peruano, el Cholo la rompió en su primera temporada en el cuadro azulgrana. Marcó 16 goles y se coronaron campeones, rompiendo una increíble sequía de 14 años sin poder dar la vuelta olímpica en la liga local. Y, obvio, era toda una celebridad. Había dejado de ser solo un futbolista, era casi una estrella de rock. Atrás dejó su humilde Fiat Sport para comprarse un Ferrari modelo 365 GTS de un vivo color amarillo, único en Barcelona.

Socio perfecto de Cruyff, Hugo Sotil dejó el Barcelona luego de cuatro temporadas para retornar al fútbol peruano. Alianza Lima, el club de sus amores, lo estaba esperando. Su ‘compadre’ Teófilo Cubillas lo llamó para convencerlo aunque detrás suyo estaban equipos europeos que antes lo habían tentado. “Desde el año que yo no jugué, 74-75, el Inter y Olympique de Marsella me querían. Pero yo no masticaba ni el italiano ni el francés, así que agarré mis ‘chivas’ y me vine a La Victoria” , nos dijo en una reciente entrevista.

Alianza, el club del que es hincha y en el que conoció al ‘Nene’ en las infantiles, los volvió a juntar para que salgan bicampeones entre 1977 y 1978. Ya habían jugado juntos también en la selección peruana en el Mundial de México 70 y ganando la Copa América del 75. Sin embargo, hubo una vez en la que el propio Barcelona los quiso tener a ambos y a César Cueto. A continuación te contamos la historia inédita.

El ‘Nene’ y Cueto

El fichaje de Hugo Sotil al Barcelona no solo benefició al Cholo, también al Deportivo Municipal. La ‘Franja’ fue uno de los tres invitados para disputar el cuadrangular del trofeo Joan Gamper, una copa que se realiza todos los años en honor al fundador del club catalán. Hasta 1996, los culés organizaban una especie de mini torneo, pero desde el 97 es solo un partido, como el que se jugó hace un par de semanas ante el Pumas de México.

El Barza invitó al Municipal, San Lorenzo de Argentina y Borussia Monchengladbach de Alemania para el trofeo que se jugó en 1973. Las semifinales enfrentaron a los azulgranas con la ‘Franja’ y a los alemanes frente a los argentinos.

“Paradójicamente, el Deportivo Municipal, es el equipo más viajero de su país (en 1960, en el curso de una gira por Europa, Asia y Oceanía, disputó 45 partidos de los que ganó 40 y perdió solo 2), no ha jugado nunca en España”, señalaba el diario “La Vanguardia” de Barcelona en esos días.

Johan Cruyff y Hugo Sotil: una pareja inolvidable en el Barcelona. (Foto: Don Balón).

El elenco peruano, dirigido por Alejandro Heredia, tenía en su delegación a José Navarro, Guillermo Quijandría, Leonidas Jiménez, Javier Castillo, Luis López, Rubén Díaz, Julio Baylón, Roberto Drago, Roberto Agüero, Eladio Reyes, Luis Camacho, César Cueto, entre otros.

El 21 de agosto de 1973, en un Camp Nou repleto, el Barcelona goleó 5-0 al Municipal en lo que significó también el debut de Johan Sotil con la camiseta azulgrana. El Cholo marcó uno de los cinco tantos. En el otro duelo, que se jugó ese mismo día en el mismo estadio, Borussia Monchengladbach venció por 1-0 al San Lorenzo. En la final, el Barza le ganó por penales (5-3) a los alemanes y alzaron el trofeo. Mientras tanto, el Muni cayó ante San Lorenzo por la misma vía.

Más allá de que el Deportivo Municipal es hasta ahora el único peruano en disputar el prestigioso Joan Gamper, el Barcelona se interesó en César Cueto. El ‘Poeta de la zurda’, que tenía 21 años y recién había llegado a la ‘Franja’, jugó el segundo partido ante San Lorenzo y deleitó con su clase al punto que directivos de la institución culé querían ficharlo.

“En el ‘Muni’ jugaba César Cueto y se enamoraron de él, pero no lo pudieron fichar porque solo dos extranjeros podían jugar en ese entonces” , nos contó Hugo Sotil.

Teófilo Cubillas, César Cueto y Hugo Sotil . (Foto: agencias)

Cueto no fue el único que el Barcelona quería. Teófilo Cubillas, que había deslumbrado al mundo entero en México 70, también era otro. “Mi ‘compadre’ Teófilo ya había firmado por otro equipo (Basel de Suiza). A Teófilo ya lo conocían” , añade el Cholo.

El ‘Nene’ también jugó en el Camp Nou aunque no para el Barcelona. El 31 de octubre del 73 fue convocado para defender la camiseta de la Selección de América en un partido contra un combinado de Europa. De nuestro lado estaban Teófilo, Sotil, Chumpitaz y cracks como Rivelino, Paulo César. Del otro lado, Cruyff, Eusébio, Beckenbauer.

Sotil la rompió en el Barcelona al lado de Cruyff, pero pudo no ser el único peruano en el club que le abrió las puertas a Maradona y tiene a Messi como uno de sus más grandes ídolos. Cueto y Cubillas también pudieron vestirse de azulgranas, aunque el destino -o una regla- no quiso.