Mientras que la gran mayoría saludó el anuncio del presidente de la Reública, Martín Vizcarra, sobre el retorno de las actividades deportivas, entre ellas el fútbol profesional, Freddy Ames, titular del Deportivo Coopsol, club que compite en la Liga 2, se mostró en desacuerdo y advirtió que esa medida puede ser muy peligrosa.

“Solo la demagogia puede concebir que los jugadores de fútbol puedan entrenar hoy en el Perú, ningún protocolo sirve, salvo que estén confinados mañana, tarde y noche en un solo lugar y sin salir, hecho que es inconcebible. La FPF se equivoca y produce falsas expectativas”, expresó en su cuenta oficial de Twitter.

En el mismo hilo, el dirigente deportivo aseguró que su equipo no arriesgará la salud de sus jugadores. “Es absolutamente imposible y muy peligroso que los jugadores de fútbol puedan iniciar entrenamientos. El solo hecho de ir a entrenar utilizando buses y colectivos todos los días producirá de todas maneras el contagio del virus, ningún jugador puede arriesgar su vida".

"Hoy (viernes 23 de mayo) falleció un trabajador de nuestro grupo empresarial víctima del virus, no permitiré que ninguno más fallezca. Coopsol no pondrá en riesgo a ningún jugador, el virus ya está en todos lados, no podemos jugar con la vida de las personas. Más seriedad”, publicó.

Mensaje a sus colegas

En la misma línea, el presidente de Coopsol se dirigió a los demás titulares de los clubes profesionales. “Insto a mis colegas presidentes de los clubes de Primera y Segunda división a analizar con mucho cuidado el promovido inicio de entrenamientos de sus jugadores, la muerte ronda nuestras casas, no juguemos con ella, una vida vale mucho más que cualquier entusiasmo electorero”, aseveró.

