Sus compañeros del colegio Mackay, en Viña del Mar, recuerdan su capacidad de liderazgo, lo aplicado que era en los estudios desde que fue designado por los profesores como alumno jefe (una especie de brigadier) y también por su destreza en los deportes. Mario Salas no lo tomaba como un simple pasatiempo: en el rugby tenía la ‘9′ en la espalda y era armador. Le fue tan bien que jugó en Old Macks y representó a la selección de Chile en el Sudamericano de 1986, disputado en Mendoza.

“En el torneo enfrentamos a Uruguay y Paraguay. El último partido era ante Argentina, pero Mario no estuvo por una amigdalitis”, contó su excompañero, Ignacio Iriarte, en La Tercera. Su revancha, como ya presentían algunos, decidió realizarla sobre un campo de fútbol. El hoy técnico de Alianza Lima también destacaba en el balompié y, sobre todo, en las encuentros que tenía por las tardes en el conjunto habitacional donde vivía. Desde una terraza recibió un consejo que marcó su vida.

“La cancha daba justo al departamento de un vecino que nos veía siempre jugar: René Meléndez (recordado futbolista chileno en la década de los 50). René vivía ahí y siempre me decía que me fuera a probar a Everton, me insistía, hasta que un día le hice caso”, comentó el DT, quien en 1987, justamente, debutó con la camiseta de ese cuadro chileño. Luego su historia es conocida: tuvo una época gloriosa con Colo Colo (consiguió tres títulos entre 1996 y 1998) y participó en la Copa América de 1997 (con Paraguay y Argentina) y las Eliminatorias al Mundial de Francia 98 (con Bolivia).

Todo eso le ha servido hasta su etapa de entrenador. Hay tácticas –sobre todo en el trabajo colectivo– que traslada desde el rugby; es tan riguroso con la disciplina que no permite el sonido de los celulares en una conferencia de prensa; y acaba de desmenuzar –imagínense esa la charla interna– a Sporting Cristal como si el tiempo no hubiera pasado y fuera aquel que dirigió en el 2018: “Ante Boys (4-1) mostró la mejor faceta de este año. Me gustó mucho cómo jugó, creo que es muy sólido defensivamente y con muchas variantes en ofensiva”.

De aquel plantel celeste dirigió a Álvarez, Solís, Revoredo, Madrid, Chávez, Merlo, Calcaterra, Cazulo, Olivares y Herrera. Con todos esos antecedentes, veremos qué misión prepara para hoy el ‘Comandante'.

Mario Salas representó a Chile en el Sudamericano de rugby de 1986. Foto: Archivo.

-La prioridad en Matute-

El primer sábado de este mes, se pudo conocer la ideología de Mario Salas en La Victoria. Y más allá del empate 1-1 frente a Deportivo Municipal, algo quedó claro: se priorizará defender a partir de la posesión de balón. Y la idea no solo partirá con los volantes más cercanos al arco contrario, sino desde propia su base. Todo esto ya ha sido oleado y sacramentado por Alberto Rodríguez y Aldair Salazar.

“Prioriza eso Mario, quiere que salgamos jugando. Tenemos los jugadores para que salgamos jugando. Obviamente, con las precauciones del caso, pero hay que hacerlo. Eso es lo que pide el entrenador, y hay que hacerlo”, mencionó el ‘Mudo’. Aldair, que en esta idea de Salas más se le vio alojado como central y ya no tanto como lateral derecho, señaló que “el equipo juega a ser protagonista de los partidos, a asumir ese rol y a tratar de tener la posesión del balón. De defender lo más lejos posible de propio arco y de tener presión constante”.

Hay más detalles que no pasaron desapercibidos por las calles de Matute: sus constantes coordinaciones –mientras esperaba su salida de Chile– para tener todo equipado en el complejo del club Esther Grande de Bentín; los lentes estroboscópicos que lucieron Leao Butrón, Steven Rivadeneyra e Ítalo Espinoza (también lo usó con su comando técnico en Colo Colo) y el acceso que tienen los protagonistas a los videos que registra el drone durante las prácticas.

¿Qué otro aspecto sienten que suma en el barrio? Su paso por la selección sub 20 de Chile en el 2013 –lo que es el destino, la que eliminó a la bicolor de Daniel Ahmed en el Sudamericano de Argentina– influyó para que en Alianza Lima crean que se puede buscar un proyecto no solo con el primer equipo (tener un horizonte más amplio). “Quiero que se plasme una idea de juego y que el hincha se vea cercano a lo que haga el equipo. Espero que se transmita ese ADN en el campo”, mencionó el pasado 15 de junio Gol Perú.

Desde entonces el cuadro íntimo ha tenido modificaciones: no continuaron Federico Rodríguez, Adrián Balboa y Luis Aguiar (este último se desvinculó del club el último fin de semana). Llegó Patricio Rubio, a quien conoce desde su época en Barnechea y será quien esté hoy por todo el frente de ataque (Beto Da Silva es baja por una contractura: le están realizando exámenes para descartar un desgarro).

-Las enseñanzas en el ‘Cacique'-

Cuando se anunció la llegada de Mario Salas a Colo Colo, no solo se tenía el antecedente del título 2018 con Sporting Cristal o lo alcanzado con la Universidad Católica, sino también parte de su vida. Por ejemplo, fue uno de los que encabezó la primera huelga de futbolistas en setiembre de 1997. La sexta fecha del Clausura se jugó solo con juveniles: era una forma de protestar por las condiciones de contrato que se tenía con los clubes. Por ese entonces el hoy técnico de Alianza Lima era jugador del ‘Cacique’ y, a su vez, tesorero del sindicato de futbolistas.

En la conferencia de prensa de su presentación con el conjunto chileno también se le consultó sobre qué tan presente estaba Ernesto ‘Che’ Guevara y el rugby al momento de trabajar. Esto respondió: “La verdad es que mi afinidad por el ‘Che’ Guevara nunca ha sido tanto como ustedes lo piensan. He tomado frases que me representaban, nada más. He explorado otras cosas como del rugby, los All Blacks, el tema Maorí, me he acercado a otras ideas al liderazgo sobre cómo relacionarme”.

¿Cómo le fue? No fue un balance positivo: disputó 31 encuentros, ganó 13, empató 7 y perdió 11. Para el periodista Ramiro Fuenzalida de El Mercurio también influyó el vínculo que no se tejió del todo con el plantel: “Llegó con mucha ilusión, todos lo querían. Tuvo un paso exitoso en la Católica, en Perú, todos creían que le iba a ir muy bien. Un técnico que busca mucha intensidad. No se le empezaron a resultados y se produjo un divorcio con algunos jugadores, sobre todo con los experimentados”. A un equipo bastante maduro le costó el trajín que buscaba el ‘Comandante'.

Lejos de todos esos episodios, hoy todo ello también es enseñanza. La hora de la verdad está cerca para un cuadro victoriano que si algo no le faltará contra Sporting Cristal, es definitivamente estrategia.

