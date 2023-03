1. ¿Qué pasó realmente con la organización del Mundial Sub 17 2023?

Básicamente, la FPF recibió la información de que el Gobierno Central había decidido priorizar otras urgencias en el país -el Fenómeno del Niño, la crecida de los ríos, los huaicos hasta en cuatro regiones del país- y no continuaría con la organización del mundial. Una decisión absolutamente lógica y coherente: levantar hoy una tribuna no es más importante que construir una nueva casa. Esto activó reuniones de emergencia desde el lunes por la noche con todos los integrantes del grupo multisectorial de trabajo planteado para la competencia -PCM, Ministerio de Interior, Defensa, Cancillería, Economía y Finanzas, Mincetur-, hasta encontrar una salida.

La FPF no quiere perder la sede del mundial Sub 17 pero, ha reformulado el plan respecto de las sedes. Logísticamente, otro es el drama: información que maneja DT indica que, previstas para iniciar en enero 2023 y con un presupuesto de 300 millones de soles -según comunicó hace unas semanas el presidente de Legado, Álvaro Castro-, ninguna obra de acondicionamiento y remodelación está en proceso. Ninguna. Es previsible: en el Perú es más fácil que llegue un ciclón antes que se inicie una pista.

2. ¿Es la primera vez que se cancela este torneo?

No. Aunque la palabra correcta es “posterga”. La Federación Peruana de Fútbol fue notificada, a finales de noviembre del 2020, que el Mundial Sub 17 planeado para el año siguiente iba a postergarse, a causa de la pandemia global por el Coronavirus. No fue el único: el Mundial Sub20 que iba a desarrollarse en Indonesia también fue aplazado por FIFA, la máxima entidad de fútbol a nivel mundial, para el año 2023.

3. ¿Cuál es la postura de la FPF en las últimas horas?

En principio, de preocupación. Y de urgencia: nadie en FPF quiere que Perú pierda la sede de la Copa del Mundo Sub 17 y para entender la razón, habría que explicar la importancia de un torneo de esta categoría y a quienes incluye. Primero, a la FIFA, que designa la localía del campeonato y eleva así los estándares de una federación nacional, en términos de organización, competencia y logística. Segundo, porque el IPD y la FPF reciben un presupuesto estatal para infraestructura que, en cualquier otro caso, sería imposible de imaginar, y luego hereda para el desarrollo de sus deportes. Aquí entra Legado, el encargado de la administración de los predios, que hasta el cierre de esta nota, no se ha pronunciado. Y tercero, al Gobierno, que moviliza sus esfuerzos que cruzan desde el Ministerio de Educación hasta el Mincetur, dada la magnitud de una Copa del Mundo.

Dicho esto, y aunque suene impopular, cuando la FPF pierde la organización de un torneo mundial no pierde solo Agustín Lozano: pierden el país fútbol. ¿Qué se ha decidido desde Videna en las últimas horas? Primero, reactivar la comunicación con el Gobierno Central, a través de la PCM, para buscar una alternativa que sea, en cualquier caso, la ejecución de parte de las obras, cuanto antes. Segundo, comunicarse con FIFA -que no ha hecho oficial ninguna posición al respecto a esta hora- sobre las posibilidades reales de que el mundial Sub 17 sí se lleve a cabo en Perú en noviembre.

4. ¿Cuál es el plan de emergencia de la FPF?

La FPF explicará hoy, en reunión con todas las partes implicadas del Estado, el plan que propone: 1) Que, entendido el colapso de vías y la destrucción de poblados enteros a causa de las lluvias en el norte, el dinero presupuestado para las obras allá se destine a lo realmente urgente, es decir, a su reconstrucción. 2) Que, dada la prisa y la falta de tiempo, sea Lima la principal y única sede del mundial Sub 17, utilizando estadios alternativos al Nacional -la Universidad de San Marcos, el Marathon Monumental U, el Miguel Grau del Callao-. 3) Que, aceptado este compromiso por las partes -PCM, ministerios- el Sub 17 se lleve a cabo y se firme, cuanto antes, una carta de garantía que pueda ser elevada a FIFA hoy o mañana. A partir de allí, empieza el largo proceso de aprobación: desde Zúrich evalúa la idea y dar el último ok. No se descarta que, con Agustín Lozano de viaje con la selección en Europa, pueda acercarse a la sede de la FIFA.

5. ¿Existe predisposición de todas las partes?

FPF se ha comunicado con el entorno de la PCM y ha recibido una primera aprobación, con cargo a que se pueda evaluar la factibilidad de las obras. El gran tema a destrabar está aquí. Luego, la FIFA espera la nueva carta de garantía firmada por el Estado Peruano y, en el plazo máximo de una semana, decidir si aprueba o no.

Mientras tanto, la selección que dirige Pablo Zegarra se entrena y queda lista para el Sudamericano de la categoría, que arranque el próximo 28 en Ecuador. Y no queda claro si todo este clima incierto es la consecuencia de un brazo inoperante, que no funciona, o si todo el país -futbolero o no- está rendido ante la incapacidad de sus autoridades. La foto del Perú de todos los días quizá es la respuesta.

