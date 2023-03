A diferencia de los últimos dos amistosos, Reynoso esta vez optó por consolidar una base y no probar jugadores. Claro, en frente estarán dos selecciones poderosas. Alemania que, más allá de sus últimos fracasos mundialistas, sigue siendo una de las mejores del mundo; y la sorprendente Marruecos que acabó cuarta en Qatar 2022.

Consolidar y no tanto probar. Esa quiz á fue la conclusión final del cuerpo técnico. Más aun sabiendo que en septiembre arrancan las Eliminatorias rumbo a la próxima Copa del Mundo. Por eso, quizá, no sorprende tanto que Perú tenga el promedio de edad más alto de sus convocados (29 años) en comparación con las demás selecciones sudamericanas ; y muy superior al cuadro alemán (26) que tiene de dónde sacar jugadores juveniles. Por eso, quizá, no sorprende tampoco las ausencias de Piero Quispe, Jairo Concha y Luis Iberico.

Promedio de edad

selecciones sudamericanas

Fecha FIFA - marzo 2023 Años Brasil 24.2 Uruguay 25.3 Ecuador 25.6 Bolivia 25.8 Colombia 26.2 Venezuela 26.4 Argentina 26.5 Paraguay 26.6 Chile 28 Perú 29

“Perú tiene todas las chances de clasificar al próximo mundial. Primero porque tiene un equipo para un par de años con jugadores que tienen una edad y una acumulación de partidos muy importantes a nivel de selección y es un grupo que ha mostrado una unión muy importante y ha demostrado capacidad para revertir cualquier situación”, señaló Ricardo Gareca a este Diario en una reciente entrevista.

Para el ‘Tigre’, la Bicolor aún tiene un equipo base para afrontar las Eliminatorias con Gallese, Zambrano, Tapia, Cueva y el propio Lapadula. Sin embargo, el hincha pide un cambio generacional. Se lo exigió a Ricardo Gareca después del Mundial Rusia 2018, y lo vuelve a hacer ahora. ¿Es necesario y posible pedirlo ahora? El Comercio conversó con un técnico y dos reconocidos scouts para conocer sus posturas.

Convocados de Perú (edad) Convocados de Alemania (edad) Convocados de Marruecos (edad) P. Gallese (33) B. Leno (31) Y. Bounou (31) C. Caceda (31) M. Ter Stegen (30) M. El Kajoui (33) J. Carvallo (37) K. Trapp (32) A. Tagnaouti (26) L. Abram (27) M. Ginter (29) M. Benabid (25) L. Advíncula (33) C. Günter (30) N. Aguerd (26) M. Araujo (28) J. Vagnoman (22) G. Saiss (32) M. López (23) T. Kehrer (26) C. Riad (19) A. Santamaría (31) D. Raum (24) A. Dari (23) M. Trauco (30) D. Schlotterbeck (23) J. El Yamiq (31) C. Zambrano (33) M. Thiaw (21) A. Abqar (24) P. Aquino (27) E. Can (29) A. Amraoui (18) W. Cartagena (28) L. Goretzka (28) A. Hakimi (24) E. Flores (28) M. Gotze (30) N. Mazraoui (25) Renato Tapia (27) K. Havertz (23) Y. Allah (25) A. Carrillo (31) J. Kimmich (28) S. Amrabat (26) J. Castillo (21) F. Nmecha (22) E. Ounahi (22) S. Peña (27) F. Wirtz (19) A. Sabiri (26) Y. Yotún (32) M. Wolf (27) B. El Khannouss (18) C. Gonzales (30) M. Berisha (24) I. Louza (23) P. Liza (22) N. Füllkrug (30) Y. Kechta (21) R. Ruidíaz (32) S. Gnabry (27) B. Bouchouari (21) A. Valera (26) K. Schade (21) H. Ziyech (30) A. Polo (28) T. Werner (27) A. Ezzalzouli (21) R. Sandoval (28) . Z. Aboukhal (23) G. Lapadula (33) . Y. El Nesyri (25) . . A. Zaroury (22) . . W. Cheddira (25) . . A. Hamdallah (32) . . S. Boufal (29) . . I. Salah (21) Promedio de edad: 29 años Promedio de edad: 26 años Promedio de edad: 24.9 años

¿Es necesario y posible pedir un recambio generacional hoy?

Para el técnico nacional, Javier Arce, “los recambios generacionales no son abruptos”. Es decir, “no es que se vaya el cien por ciento del plantel y entren nuevos. En el fútbol se considera el momento del futbolista. Puede ser que hoy haya jugadores de 30 años que están en mejor rendimiento que los jóvenes. O al revés. No se trata de cambiar por cambiar”.

En ese sentido, las apariciones de Bryan Reyna o Piero Quispe son el ejemplo perfecto de que Juan Reynoso, con la innovación de los microciclos con jugadores de la Liga 1, busca generar un recambio pero respetando proceso. De hecho, Jesús Castillo (21 años) de Sporting Cristal, quien debutó con Ricardo Gareca en el banco, y Percy Liza (22) ha sido convocado por el ‘Cabezón’ para estos amistosos. Sí llama la atención la presencia de algunos jugadores que podrían dar paso a algunos jóvenes.

“Creo que Reynoso empezará el proceso de clasificación con prácticamente los mismos con los que acabó Gareca. Los nuevos seguirán siendo convocados e irán entrando de a pocos. Se pueden hacer cinco cambios, entonces quizás uno o dos nuevos tengan 15 o 20 minutos en los partidos. Depende del rival, del marcador, del momento. Lo más probable es que algunos jóvenes se ganen el puesto en el último tramo o serán suplentes que siempre terminarán jugando porque se necesita plantel competitivo, es decir titular y suplente muy parejos. A los mayores de 30, la mayoría, aún se les puede aprovechar un par de años más al menos” , señala Víctor Zaferson, el descubridor de Gianluca Lapadula.

El buen humor no podían ser ajenos en la selección. En imagen: André Carrillo, Luis Advíncula y Jesús Castillo. (Foto: @SeleccionPeru)

Adrián Cabrejo, scout y fundador de Embajadores Criollos, web que sigue con detalle la actualidad de los futbolistas peruanos en el exterior, afirma que hoy por hoy “existe una base sólida que todavía puede dar pelea en las Eliminatorias y creo que ese es uno de los grandes puntos a favor de esta selección: la base se conoce y Reynoso no empieza de cero” .

La pregunta del millón es si es que el fútbol peruano tiene jugadores para realizar un recambio respetando los procesos. “Considero que han aparecido más jugadores jóvenes Sub 25 que pueden ser alternativas serias, pero todavía no están hoy para ser titulares. Necesita más rodaje. Bryan Reyna (24 años), Jostin Alarcón (20), Jairo Concha (23), Adrián Ascues (20), Jesús Castillo (21)… son nombres que sí me dicen que hay una nueva camada, pero tienen que consolidarse más y si es posible emigrar”, añade Zaferson.

“Yo los prefiero en el extranjero porque uno entiende que entrenan en otro ritmo, en otra intensidad y en otras canchas, las cuales son más rápidas”, señaló Juan Reynoso a inicios de mes en una conferencia de prensa. Para el técnico del seleccionado nacional, lo ideal es que los jugadores de la Liga 1 emigren y se nutran de la exigencia que hay en el fútbol de alto nivel. Sin embargo, no es tan fácil porque, según los scouts, el mercado peruano no está bien posicionado y a los juveniles les falta ser mejor formados.

Para Cabrejo, hoy no existe “una camada como para exigir un recambio”. “Hay jugadores como Bryan Reyna que seguro se abrirán paso, pero en general no es que levantemos una piedra y salgan varios futbolistas para elegir. La formación debe mejorar y para eso se necesita mejorar el nivel de competencia. No puede ser posible que todavía no inicie el Torneo de Reservas”.

--