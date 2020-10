El joven Osama Vinladen Jiménez se ha salvado de jugar al fútbol en el Perú en los años noventa, donde la prensa deportiva habría hecho con su particular nombre un sinfín de titulares bélicos. Hoy, en años menos revoltosos y con ciertos filtros, llamarse así solo debe ser tan curioso como ser nombrado Gokú Gómez, Micky Mouse Sánchez o James Bond Gonzales.

Desde hace unos días es inevitable no cruzarse en redes sociales con alguna noticia, foto o meme del juvenil de Unión Comercio, club que jugará la Liga 2 de Perú en esta temporada. Osama, junto a otros cuatro compañeros de su categoría, fue promovido al primer equipo de Nueva Cajamarca, en la selva peruana. La publicación del equipo se colgó el Twitter y el internet hizo su trabajo.

Sin embargo, Jiménez no es una novedad. Cuando fue rastreado por la FPF y llegó la selección Sub 15 de Perú en el 2017, su nombre ya sonaba entre curiosos y despistados. Antes de jugar el Sudamericano en Argentina, el Diario La Nación informaba así su arribo a las canchas albicelestes.

“El juvenil Osama Vinladen Jiménez López, que actúa en las inferiores del club Unión Comercio, fue incluido por el técnico peruano Edgar Texeira y generó gran revuelo por su evidente referencia al líder de Al Qaeda, a quien se lo responsabilizó de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001”, cita el medio argentino.

Ahora que el nombre de Osama volvió a la palestra, la procedencia tuvo que volver a ser explicado. “(El nombre) estaba de fama, y mi padre me lo puso”, contó en Deporcast el futbolista. Es cierto, Jiménez nació el 7 de octubre del 2002, un año y un mes después del atentado que hizo mundial el rostro y nombre del líder terrorista.

Los años hicieron le dieron mayor fama al nombre, y el pequeño Osama no se escapó de las bromas. “Sufrí bastante porque mis amigos se burlaban. Al principio me incomodaba, pero uno aprende a vivir con eso. Ahora me siento normal, lo tomo con tranquilidad. Mi papá evita el tema del nombre cuando le pregunto. Me lo cambiaré cuando tenga 18 años”, decía en el 2017 según La Nación.

Hoy que ya es mayor de edad, acota sobre cómo lo tratan en la interna de Unión Comercio. “La joda es un rato, pero cuando entramos al camerino nos concentramos para poder practicar de la mejor manera, para así sacar los resultados adelante”, comentó.

“Los profesores me llamaban terrorista (sic), bombardero, como siempre jugaba en el colegio y hacía muchos goles me llamaban bombardero”, cuenta Osama Vinladen sobre sus recuerdos en el colegio Manuel Fidencio Hidalgo Flores de Nueva Cajamarca, una ciudad ubicada a 300 kilómetros de su natal Jaén, donde fue inscrito como ciudadano peruano.

Como la mayoría de futbolistas que se labra un camino en el fútbol peruano, Osama tuvo que hacer sacrificios desde los 10 años, cuando llegó a las divisiones menores de Unión Comercio. “Yo vivía en un lugar alejado del club. Estaba a una hora de dónde no había carro. Y tenía que bajar caminando o trotando, y ya de ahí cogía un micro (colectivo) para ir al club”, dice.

Para ayudar a sus padres en los ingresos económicos de su casa, Osama tuvo que vender marcianos (helados de hielo) de niño (según la Defensoría del Pueblo, el 17.6% de niños en el Perú trabaja). Así cubría la compra de botines de fútbol y pagos mensuales a Unión Comercio, club que ascendió a Primera División el 2011. “Trabajar me enseñó a luchar por la vida, a trabajar duro por un objetivo”, narra.

Días atrás contó en el programa Què T’hi Jugues de Ser Catalunya otra particularidad en su familia. “Mi hermano se llama Sadam Huseín y mi padre quería poner George Bush al tercer hijo, pero fue una niña”, sostuvo.

Por edad, Osama creció viendo a Lionel Messi convertirse en el mejor jugador de fútbol. Hoy la ‘Pulga’ es su máximo ídolo. Y cuando le preguntan con qué jugador de la selección peruana se identifica, agrega que su favorito es André Carrillo. “Volver a la selección, es lo que más quiero. Y poder jugar en un equipo de la capital”, dice.

El juvenil, que por estos días escucha en los audífonos de celular “Tú te la pierdes” de Josimar y su Yambú, anhela que su historia sea como la de Santiago Múñez, el personaje de la película Gol. En el fútbol es válido alcanzar sueños grandes, mientras se va logrando objetivos pequeños todos los días.

