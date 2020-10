El Real Madrid cayó 3-2 en su debut de la Champions League frente al Shakhtar Donetsk en el estadio Alfredo Di Stéfano y Luka Modric habló fuerte ante esta derrota. El volante merengue analizó la sorprendente derrota ante el cuadro ucraniano y tuvo una dura autocrítica para los dirigidos por Zinedine Zidane.

“Un equipo muy irregular, muy débil al que crean muy fácil y nos hacen goles. Nosotros ayudamos para que el Madrid se lleve esta Liga. Debemos hacer autocrítica, empezando por nosotros, pero una autocrítica global. Dije antes que para ganar la Champions no nos iba a alcanzar y al final no nos alcanzó ni para La Liga”, subrayó Modric.

Otra cara de la moneda

Real Madrid caía 3-0 ante el Shakhtar en el primer tiempo y el cuadro merengue no mostraba reacción alguna. Sin embargo, para el complemento, Zidane metió tres cambios que le cambiaron la cara al partido y por poco lo empatan, pero el gol de Valverde fue anulado en los descuentos.

Modric se refirió a la actitud del equipo durante el entretiempo y el mensaje que dejó Zidane en el camerino. “En el primer tiempo no estuvimos a la altura de la competición, en el segundo intentamos mejorar y hemos mejorado, pero no fue suficiente para empatar o ganar el partido. Tenemos que mejorar, es obvio, nos faltó un poco de confianza. Viene rápido el próximo partido, no hay tiempo para lamentarse”.

Agregó: “Zidane nos dijo que tenemos que mejorar, presionar más y mejor, intentar estar juntos y nada más. En el segundo tiempo hemos creado oportunidades, metimos dos goles, pero no era suficiente. Es una derrota dura, pero todavía queda mucho y seguro que vamos a mejorar”.

Este sábado el Real Madrid chocará con el Barcelona por LaLiga Santander. Los merengues y culés llegan de caer la fecha pasada y buscarán sumar de a tres para recuperar el paso.

