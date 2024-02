Tras varios días de espera desde que se firmó el contrato -el 2 de febrero- y una semana después de su llegada a Lima, por fin Paolo se luce de manera oficial con la camiseta naranja de la César Vallejo. En la explanada de la sede central en Trujillo, y ante muchos niños e invitados, Guerrero dio sus primeras palabras y fue claro en explicar su sentir.

“Hubo trabas, impedimentos por los que no pude llegar antes. Luego de las conversaciones se facilitó todo y felizmente llegamos a buen puerto”

Como se conoce, una vez firmado el contrato la familia de Paolo Guerrero recibió amenazas. Directamente la madre del futbolista, Doña Peta, recibió los mensajes en los que atentaban contra ellos.

Pese a que ya se encontraba entrenando con un preparador físico en Río de Janeiro, se hizo público el deseo del futbolista de no ir a Vallejo por todas las amenazas recibidas y empezó una cruzada en medios de comunicación para mostrar los chats de amenazas y que buscaba rescindir el contrato para poder buscar otro equipo en otro lugar donde no viva con dicha inseguridad.

“Vallejo debería liberar a Paolo, desearle suerte para que encuentre equipo pronto y que el fútbol peruano no lo pierda”, le dijo a El Comercio su abogado Julio García.

Ante un doble requerimiento de la Vallejo de presentarse a las prácticas, Paolo tuvo que viajar a Lima para resolver el tema de manera presencial. Luego de tres reuniones y un almuerzo, la Vallejo garantizó la seguridad del futbolista y su familia para que pueda llegar al norte sin problemas.

“Ganó el Perú finalmente, con la llegada de Paolo. Los delincuentes no nos iban a poner la agenda”, le dijo Richard Acuña a Deporte Total como muestra de que están preparados para resolver cualquier inconveniente.

“Agradecer públicamente a nuestro presidente Agustín Lozano porque fue una de las personas que intermedió para que el diálogo sea constante y llegar en buenos términos”

En Deporte Total contamos la participación del presidente Agustín Lozano en este conflicto. Un día antes del viaje de Paolo Guerrero a Lima, el delantero se comunicó con Lozano para que sea el mediador de las conversaciones entre él y el club poeta.

Lozano se encontraba en Chiclayo atendiendo cuestiones personales y regresó a Lima para ser parte de la primera reunión entre Guerrero y Richard Acuña. Ahí se habló de la importancia que Paolo tenga actividad esta parte del año ya que no podía estar tanto tiempo parado para los intereses de la selección peruana.

En esa primera reunión se habló de las medidas de seguridad que ofrecía César Vallejo para el jugador y su familia. Luego estas propuestas fueron presentadas a Doña Peta.

“Pedir mil disculpas por si en algún momento hice sentir mal a los hinchas de Vallejo por alguna interpretación mala de mi parte”

Cuando Paolo empezó a aparecer en los medios televisivos buscando que Vallejo se presentó con un discurso en el que señalaba a los directivos del cuadro poeta como los culpables de su posible retiro. No quería viajar a Trujillo por la inseguridad que reina en la ciudad norteña.

“En la ciudad donde yo iba a jugar [Trujillo] han declaro en emergencia. Nunca me voy a sentir tranquilo”, declaró Paolo Guerrero a América TV. “Es ir a Trujillo con toda la inseguridad o no volver a jugar al fútbol. Le dije a mi abogado: a Trujillo yo no voy”, sentenció.

Nunca pensó en lo que podía sentir el hincha de Vallejo que se había hecho ilusiones con tener al goleador en su equipo. Por eso, en el partido entre el cuadro trujillano ante Huancayo se vio en las tribunas una pancarta que decía: “Trujillo es más que un jugador”, en clara alusión a Paolo. Pero también hubo aficionados que guardaban las esperanzas de su llegada.

Por eso, ya con Paolo en Trujillo muchos aficionados se acercaron a la Villa Poeta en busca de verlo de cerca y poder ganarse una foto o un autógrafo de su ídolo. Ahora lo podrán ver de cerca cada ve que juegue en el Mansiche.

“Hay equipos que son grandes, tanto Alianza y la ‘U’, a al cual se mantiene el respeto. No podemos dejar de lado a Cristal. Creo que César Vallejo está en condiciones de pelear”

Si bien Paolo aseguró que aún no está al 100% físicamente ya que no realizó una pretemporada normal -solo entrenó una semana con el preparador físico en Río-, su condición le permite poder disputar unos minutos este sábado en el duelo ante Cusco FC. Así lo informó el periodista Felipe Casapía, enviado especial de El Comercio a Trujillo.

Será el primer partido que Guerrero juegue en el fútbol peruano ya que emigró antes de debutar. Y sabe que al frente tendrá a rivales de peso y sobre todo tendrá que medirse ante Alianza en el Clausura.

El mal arranque de Vallejo con 4 puntos en cinco fechas obliga al club a tener que levantar cabeza rápidamente. Además, el próximo jueves juegan ante Huancayo por la Copa Sudamericana.

“Uno tiene que dar el mejor ejemplo posible para que los niños hagan la cosas bien. Que se dediquen a la profesión que quieran y lo hagan bien”

Sin duda una de las mejores imágenes que dejó la presentación de Paolo Guerrero fue la cantidad de niños que había en la explanada y el futbolista no dudó en lanzar un mensaje para todos ellos que lo ven como ídolo y ejemplo a seguir.

Si ya como capitán de la selección peruana se había ganado un espacio en el corazón de los pequeños, ahora que lo tendrán de cerca será mucho mayor el seguimiento que le hagan. Por eso Paolo sabe el papel que cumple dentro y fuera de los campos.

Foto: Alessandro Currarino

