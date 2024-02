¿Cómo podrá adaptarse a la Liga 1 Te Apuesto? Miguel Rebosio, exfutbolista y seleccionado nacional que tuvo una carrera brillante en España con Real Zaragoza y Almeria, volvió a Perú para jugar en Alianza Lima y tiene una respuesta. Además, una breve explicación con periodistas peruanos de lo que vendrá para Paolo y el torneo local con su presencia. ¿Por qué ha sido tan difícil aclimatarse a las condiciones del torneo peruano para los futbolistas que vienen de Europa u otras Ligas?

Miguel Rebosio - exfutbolista y seleccionado nacional

“Porque vienes a un fútbol diferente a los demás países, y ojalá si se da lo de Paolo. ya que va a debutar en el fútbol peruano. Lo difícil son los viajes y ojo él saldría de Trujillo. No sé si se va a pasear con su nivel de juego, pero es un profesional a carta cabal y obvio que quiere acabar su carrera en lo más alto. Quien no quisiera ver a Paolo no solo en Trujillo, en todo el país”.

🥁🥁¡Misterio en el área ! 🥁🥁



¿De qué nacionalidad crees que es nuestro próximo 9?

👀Los leo



⏳ Gran revelación, hoy 12:00 P.M



🗣️ ¡Trujillo #YaLlegaEl9 ! pic.twitter.com/iTVKa2OUCV — UCV - Club Deportivo (@clubucv) February 2, 2024

Ornella Palumbo - TV PERÚ

“César Vallejo tiene la intención de conseguir el campeonato este año. Por lo visto ante el último partido ante Alianza Lima, se nota el sello de Mosquera en un equipo que intenta la tenencia y el buen trato del balón. Sin embargo, queda la sensación de que le falta peso ofensivo para superar a los clubes más potentes”.

“En ese sentido, Paolo Guerrero sería un enorme aporte. Quedó claro que sigue siendo un delantero trascendente cuando está bien rodeado. Ganó el título ecuatoriano y la Copa Sudamericana con LDU. Marcó 5 goles en el torneo local y 3 en el internacional. Además, hizo jugar a sus compañeros.

“Es cierto que la liga peruana tiene muchas plazas de altura, pero Paolo no la pasó mal en Quito. De todas formas, uno supone que tendrá un recambio habitual. Con Vallejo, pienso que será el equipo el que tenga que adaptarse a él. Es decir, facilitarle el balón y el espacio para que él haga lo que mejor saber hacer: proteger la pelota, girar y disparar, el remate de media distancia.

Seguramente Mosquera tendrá que ajustar las clavijas, ya que Vallejo lleva mucho tiempo con Yorleys Mena de centrodelantero; un jugador que se distingue por su velocidad. La propuesta de Paolo es distinta y, en esta etapa de su carrera, considero que debe apoyarse mucho más en sus recursos técnicos que en el físico”.

También está la participación de los poetas en la Copa Sudamericana. Tener una competencia internacional a la vista siempre es una motivación para un futbolista con recorrido. Sin dudas, tener a Paolo Guerrero en el Perú será un atractivo para Vallejo y para la Liga1, que dejará réditos económicos e hinchas satisfechos.

A tope 💥



Paolo Guerrero se entrega al entrenamiento de la mano de nuestro preparador físico y llegar listo para el próximo fin de semana 🫂🤩



¡Vamos con todo Guerrero! 🧡#FuerzaVallejo #VallejoEsTrujillo #UnSoloCorazón pic.twitter.com/48NwUEA0CH — UCV - Club Deportivo (@clubucv) February 7, 2024

Darinka Zumaeta - Denganche

No a todos le cuesta la adaptación. Conozco jugadores que volvieron y se adaptaron muy bien y marcaron una diferencia. Pero en caso de que sea complicado, sobre todo si la estadía en el extranjero fue prolongada, creo que la adaptación cuesta desde los viajes a provincia, las concentraciones y los campos de entrenamiento o las plazas donde se juega con climas distintos y difíciles.

Creo que un jugador vuelve al fútbol peruano con más confianza y creyendo que aquí con poco puede rendir. En otros países, la mayoría de veces, el nivel es más competitivo, el fútbol es más físico y los compañeros, generalmente, son mejores complementos.

En el caso de Paolo Guerrero, viene a darle nivel al fútbol peruano y es un jugador que, para mí, no va a tener problemas para adaptarse sino va a aportar para el crecimiento que necesitamos.

--

VIDEO RECOMENDADO En exclusiva, Alejandro Restrepo conversa con El Comercio sobre las metas del equipo para la presente temporada.