Conforme a los criterios de Saber más

En el barrio de La Victoria, desde el Matute, aún aguardan para darle una calurosa bienvenida a Paolo Guerrero. La expectativa de su alentador retorno a Alianza Lima se mantiene al tope hasta el día de hoy. Aún su fichaje no se hace realidad, pero en cualquier día el ‘Depredador’ pegará oficialmente la vuelva a casa. Mientras tanto, a los ‘íntimos’ solo les queda seguir esperando. La noticia llegará en cualquier momento.

El color blanquiazul marcó el inicio de la aventura futbolística de Guerrero. Desde las divisiones menores del cuadro victoriano se forjó uno de los mayores talentos del fútbol peruano y… el resto es historia. Después de casi 20 años de su marcha, existe un secreto a voces de que el delantero ya está listo para volver.

“Venir a Alianza me motiva mucho, no es que la descarto, pero tengo que analizar. Vivo en Brasil, mi último equipo ha sido un equipo brasileño. Por lo que tengo entendido tengo propuestas de otros clubes, pero vamos a ver, no descarto venir a Alianza en un momento, pero yo ahora estoy concentrado en recuperarme al cien por ciento porque quiero volver a jugar y volver a jugar bien”, fueron las palabras de Guerrero en la última entrevista con este diario.

Como el ‘Depredador’ mismo lo dijo, su prioridad es recuperarse de los padecimientos en su rodilla. Y, al parecer, todo ha encaminado bien últimamente respecto a ello. De hecho, según asegura DirecTV Sports, el delantero ya ha llegado a un acuerdo de palabra con Alianza Lima y su intención es entrenar desde la última semana de febrero, después de su alta médica.

Paolo Guerrero quiere volver a vestir la camiseta de Alianza Lima, pero no se apresura | Foto: GEC

Aún la noticia no ha sido confirmada, pero la ilusión de los hinchas blanquiazules sigue creciendo con el pasar de las horas. Lo cierto es que ya son varios referentes del club victoriano los que han cumplido su promesa de volver. Si Paolo Guerrero llega a concretar su regreso, se sumará a la lista que ya integra su compañero del alma, Jefferson Farfán. Colgar los chimpunes en el equipo de tus amores siempre es motivo de felicidad. Por eso aquí aguardan por él.

- Los que volvieron-

Antes de aventurarse en el extranjero, Jefferson Farfán triunfó en Alianza Lima con corta edad. Tuvo su primera oportunidad con el primer equipo en el 2001 y, desde entonces, descubrieron que tenía un gran potencial. No por casualidad la ‘Foquita’ fue protagonista del título nacional del 2003. No llegó a concretar el bicampeonato al año siguiente, pues se fue a mediados de la temporada a Europa.

Así, ‘Jeffrey’ jugó en el PSV, Schalke 04, Al-Jazira y Lokomotiv Moscú durante largos 16 años. Cumplido ese tiempo, el delantero volvió al club de sus amores y todo le salió perfecto: se consagró campeón nacional con los ‘íntimos’ en el 2021.

Así como él también regresaron otras figuras al club victoriano luego de una pausa. Uno de los casos más recordados es el de Víctor Zegarra. ‘Pitín’ inició su carrera en las menores de Alianza Lima y jugó profesionalmente desde 1958 hasta 1974 en su primera etapa. En ese lapso ganó tres títulos (1962, 1963 y 1965) y se le recuerda por haber anotado el único gol de la victoria blanquiazul ante Boca Juniors por la Copa Libertadores 1966 en La Bombonera.

En 1975, Zegarra no llegó a un acuerdo con Alianza Lima para seguir su carrera y se tuvo que marchar del club. Jugó en el Unión Tumán y luego pasó a las filas del Melgar hasta que en 1987 regresó a La Victoria. Su retorno fue triunfal, ya que levantó otros dos trofeos más (1977 y 1978). Eso sí, no se llegó a retirar como blanquiazul. Colgó los chimpunes en el Deportivo Bata de Bolivia un año después del bicampeonato.

VICTOR PITIN ZEGARRA EN ALIANZA LIMA - FOTO: GEC

De la misma forma, Teófilo Cubillas comenzó su carrera profesional en Alianza Lima. Quien es considerado el mejor futbolista peruano de la historia lució la camiseta blanquiazul desde 1966 hasta 1972 en su primera etapa. Desde bastante joven exhibió su talento, siendo incluso el máximo goleador del torneo local en su campaña debutante, hazaña que repitó en 1970.

No obstante, en 1973 emprendió un nuevo rumbo en Suiza al jugar en Basilea y luego se aventuró en el Porto. Después de su aventura en el extranjero, el ‘Nene’ retornó al club íntimo en 1977 y lo hizo a lo grande: conquistó un bicampeonato nacional. Decidió jugar sus últimos años en Estados Unidos y, cuando ya había decidido colgar los chimpunes, una tragedia le hizo volver del retiro.

En 1987, a raíz de lo sucedido en el accidente aéreo del Fokker, donde murieron todos los jugadores de Alianza Lima, Teófilo Cubillas tuvo el gesto enorme de volver a las canchas con 36 años encima y ayudar al equipo de sus amores. Su calidad intacta le permitió jugar un tiempo más y su retiro definitivo fue a los 40 años en el Miami Sharks de EE. UU.

ALIANZA LIMA. TEOFILO CUBILLAS

Una historia similar es la de César Cueto. El ‘Poeta de la zurda’ tuvo tres etapas con los ‘íntimos’. La primera fue entre 1969 y 1971, donde fue la principal pieza de recambio del equipo con su corta edad. En busca de más continuidad, vistió los colores del José Galvez y Municipal hasta que en 1974 volvió a Alianza.

Fue en ese año que Cueto empezó a revelar su mejor versión en el club blanquiazul, conquistando tres títulos nacionales (1975, 1977 y 1978) y comenzando a ser reconocido como un ídolo . En 1979 se arriesgó en el fútbol colombiano, donde tuvo mucho éxito y nueve años después regresó al Perú.

Tras la tragedia del Fokker, el ‘Poeta de la Zurda’ volvió a Alianza Lima para auxiliar a su equipo. Ganó dos veces el Torneo Metropolitano y en 1991 se retiró definitivamente con los blanquiazules.

CESAR CUETO - ALIANZA LIMA

Como todos los demás, Waldir Sáenz también inició su historia futbolística con Alianza Lima. Desde muy joven hizo gala de su gran condición goleadora y jugó desde 1992 hasta 1999 en el primer equipo blanquiazul, obteniendo el título nacional de 1997.

En 1988 emigró a Estados Unidos para jugar por el Colorado Rapids y luego tuvo un breve paso con Santa Fe de Argentina. A finales del año siguiente volvió a Alianza Lima para el Torneo Clausura, el cual ganó. Después, retornó al equipo argentino en el 2000 y esa misma temporada vistió la camiseta del Sporting Cristal.

En el 2001, el año del centenario de Alianza Lima, Waldir Sáenz regresó nuevamente al club y conquistó su segundo título nacional con los ‘íntimos’. Repitió el éxito con un bicampeonato en 2003 y 2004. Después pasó por Melgar y Municipal, retornando por última vez a La Victoria en el 2006, aunque ya no estaba en su mejor forma.

‘Wally’, máximo goleador histórico de Alianza Lima con 178 goles , ayudó a Sport Boys a retornar a la Primera División en el 2009 y luego de tres años inactivo jugó en el Walter Ormeño de Cañete. Su retiro definitivo del fútbol fue en diciembre del 2017, nada menos que en el Día del Hincha Blanquiazul, a los 44 años.

Waldir Sáenz es el máximo goleador en la historia de Alianza Lima | Foto: GEC

- Los que no-

Otros no tuvieron mucha suerte en su intención de volver a Alianza Lima. El caso más reconocido es el de Claudio Pizarro. El ‘Bombardero de los Andes’ inició su carrera en el Deportivo Pesquero, pero su corazón siempre fue blanquiazul. Entre 1998 y 1999, el delantero peruano brilló con goles en el club íntimo y ganó un Torneo Clausura.

Después, gracias a su enorme talento, continuó su carrera en Europa, especialmente en Alemania con el Werder Bremen y Bayern Múnich, clubes donde también es ídolo. La intención de Pizarro siempre fue volver a Alianza Lima, pero no lo pudo concretar por distintos problemas.

De hecho, el mismo Claudio confesó que en el último año de su carrera tuvo un acercamiento con la institución blanquiazul, pero él ya estaba comprometido con el Bayern Múnich para ser embajador del club. “No se dio la oportunidad de volver, pero las ganas siempre estuvieron”, fueron sus palabras en una entrevista.

Claudio Pizarro no logró retirarse en Alianza Lima | Foto: GEC

Actualmente, hay varios jugadores de la selección peruana que son hinchas de Alianza Lima y tienen intención de retirarse ahí. Es el caso de André Carrillo, Christian Cueva, Carlos Zambrano, entre otros, que pretenden volver a la escuadra blanquiazul para pasar los últimos años de su carrera.

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO:

Conoce cuántos puntos necesita y los resultados que favorecerían al equipo de Ricardo Gareca para seguir soñando con el Mundial.