Pedro Gallese: “Defender la camiseta de Alianza Lima fue una meta que me propuse”

El rostro de Pedro Gallese cambia totalmente cuando habla de Alianza Lima. El '1' de la selección se confiesa hincha del club de La Victoria, en donde compite por un puesto con su amigo Leao Butrón. Más allá de la lucha por ganarse el titularato, el arquero que pertenece al Veracruz resalta la importancia de Leao en su carrera, de quien sigue aprendiendo.

- ¿Eres hincha de Alianza Lima?



Desde chico. Yo vivía en Barranco y tengo muchos amigos aliancistas por ahí. Fui creciendo con esa idea, con esa camiseta y luego me hice hincha. Recuerdo ser hincha de Alianza Lima desde los cinco años.

- ¿Qué significa este paso por el club íntimo?



Una vez que piso el club me siento como en casa. Aparte tengo compañeros con los que he compartido otros clubes y tenerlos en Alianza es algo muy bonito. Defender la camiseta de Alianza es como un sueño para mí. Fue una meta que me propuse. Solo me queda disfrutar y darlo todo para salir campeón.

Pedro Gallese revela el motivo por el cual es hincha de Alianza Lima.

- ¿Cómo te preparas antes de cada partido?



Mi cábala es hablar con mi señora, decirle "amor estoy yendo al campo" y ella me da las bendiciones. Me desea la mejor. Por ahí me manda fotos y audios de mis hijos. Ya estando en el estadio solamente pienso darlo todo lo mejor por ellos. Además, es bastante emocionante sentir el aliento del hincha aliancista, es muy contagioso para el jugador.

Pedro Gallese cuenta que sueña con ganar un título con Alianza Lima.

- ¿Cómo es tu relación con Pablo Bengoechea?



Pablo es un técnico que te da bastante apoyo. Si le agradas te deja jugar muy libre. Él fue el quien me convocó por primera vez a la selección. Vio algo en mí como parte del futuro y ahora estando en Alianza me da la oportunidad de seguir creciendo, así como la confianza que por ahí uno piensa que ha perdido.

Pedro Gallese habla sobre su relación con Pablo Bengoechea, entrenador de Alianza Lima.

- Creciste al lado de Butrón cuando eras juvenil en la San Martín. Hoy, en otras circunstancias, coinciden en Alianza. ¿Cuánto a influido Leao en tu carrera?



Estuve con Leao en San Martín casi siete años. Aprendí muchísimo de él. En ese momento era el arquero de la selección y uno lo respeta como tal. No recuerdo haberme perdido algún partido de Leao. Cuando iba al estadio no miraba el partido, sino sus movimientos. Ha sido fundamental para mi crecimiento. Eso lo he tratado de trasladar en los partidos cuando se fue de la San Martín y en Aurich. Trataba de transmitir lo que había aprendido de él.

- ¿Cómo es la convivencia con Leao?



Bastante buena. Somos amigos desde bastantes años. Lo respeto mucho porque me enseñó mucho. Si me toca jugar, él me está apoyando y las veces que le ha tocado, yo hice lo mismo. Los dos queremos lo mejor para el club, que es campeonar.

Pedro Gallese se refiere a la convivencia con Leao Butrón en Alianza Lima.

- ¿No te incomoda que a pesar de haber realizado una buena Copa América no hayas sido parte de una transferencia al extranjero?



No me incomoda. Es cierto que hice una buena Copa América. Estuve en la órbita de un club grande como es América (de México). Hay otros clubes pero los mantengo en mucha reserva. Eso me deja tranquilo porque sé que están fijándose en mí y que puedo dar todavía ese saltito. Tengo que regresar a México en diciembre porque tengo contrato con Veracruz. Me queda hacer un buen campeonato acá, dejar una buena imagen y regresar a pelear un puesto. Cuando jugué allá fui titular. Salvamos la baja los dos años y los últimos seis meses luchamos para un puesto en la liguilla. Después llegó un técnico que quería arquero mexicano. Por eso decidí el préstamo.

- ¿Por qué se cayó el pase al América?



Fue una linda oportunidad, pero sabía que mi nombre estaba en carpeta con el de 'Memo' Ochoa, que es un gran arquero. Con él había bastante competencia. Se decidieron por él. Me quedo tranquilo porque un club como el América se fijó en un portero peruano, que es bastante difícil que pase.

- Hablando de transferencias, Miguel Trauco acaba de unirse al Saint-Étienne de Francia. ¿Hablaste con él?



Sí, siempre hablamos. Tenemos un grupo en donde lo felicitamos. Es un gran paso para él. Tiene que aprovecharlo. Va a ser una gran ventana que esté allá, para que después se fijen en más peruanos. Si bien de repente no estamos bien vistos, pero estamos construyendo algo para que equipos del extranjero nos vean.