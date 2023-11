—¿Ves a algún favorito? ¿Cómo se juega una final?

Yo creo que en los clásicos y más aún en este tipo de partidos, no hay favoritos, soy consciente de eso, está todo parejo, me parece que va a ser un partido complicado para ambos, no solo para la U, sino que es difícil para los dos, pero si nos ponemos a analizar como viene jugando Universitario, yo pienso que tiene más chance por toda la coyuntura de lo que se está hablando, y los resultados que están sacando, creo que tiene más chance.

— Alianza Lima los partidos importantes le costó, ya que empató en casa sin goles contra Melgar y ADT, por su parte la U vino de atrás y remó con todo, ¿mentalmente crees que la ‘U’ viene mejor que Alianza Lima?

Yo creo que sí, ese es el valor agregado que tiene la U, venir de abajo, guerreándola, luchándola, Alianza Lima como que lo tenía más fácil para llevarse el Clausura y no sé lo llevo. Entonces, la ‘U’ aprovechó esa dejadez de Alianza y esperemos que se vea reflejado en el partido

—¿Alianza Lima hizo bien decidir definir de local?

No sé si hizo bien o mal, no lo sé, dependió de ellos, después del partido se verá ¿no? Al final, veremos lo que pasa. Después estadísticamente hay un tema a favor de Universitario que puede también beneficiarlo. Pero, como te dije, cada partido es diferente, los clásicos son finales y olvídate ahí no hay favoritismo para nadie. Ninguno se puede confiar.

— ¿Tú que recuerdas de aquella final del 2009 en Matute con Universitario de Deportes?

Un partido memorable, que queda en mi memoria, fue un ambiente muy bonito y lindo, que jamás podré borrarlo de mi mente. Ha sido un partido trascendental en mi carrera, ya que llegué a obtener el título nacional con el club que soy hincha y pasé a hacer historia, esa es la diferencia.

— ¿Aún conservas esos guantes o la camiseta de aquella final?

La verdad que no. No tengo la camiseta, me duele, pero uno a veces en el furor del triunfo, de la alegría te embarga tantas emociones que no te das cuenta de lo que haces, por ahí debe estar, pero ahorita no lo tengo en mi mano. Pero, sí, es algo que queda en la memoria y la retina de los hinchas que estuvieron presentes, porque en ese tiempo se jugaba con doble hinchada. Eso queda en mi memoria y pasar a la historia del club es algo que no tiene precio.

— ¿Quién tiene más presión la ‘U´ de no campeonar hace 10 años o Alianza de conseguir el tricampeonato?

No sé quién tiene más presión, aquí se trata de jugar y ganarlo, ¿no? Son partidos decisivos y que todo jugador quiere estar presente. Tomarlo de la mejor manera, la presión lo tienen siempre los dos equipos, porque están a obligados a ganar títulos, ya que los dos son lo más grande de este país. Los dos tienen una gran hinchada y por ese lado, van a tener presión, desde que tú viste la camiseta de Alianza Lima o Universitario ya tienes una presión grande.

—¿Hernán Barcos debe retirarse en Alianza Lima cuando quiera?

En realidad, él ya tomará su decisión. Yo pienso que se va a retirar en Alianza Lima, ha hecho historia con el club, sí, sé que es el goleador de Alianza, tiene una gran trayectoria, ha hecho cosas importantes con el club y eso le da un respaldo.

—¿Piero Quispe es el mejor futbolista joven del campeonato?

Sí.

— ¿La U depende de Piero Quispe?

La ‘U’ no depende Quispe, yo creo que el entrenador maneja y el equipo juega en función del equipo, no de un solo jugador. De eso se trata.

—¿Seguirás en Atlético Grau?

Yo creo que no voy a seguir en Grau, estoy viendo mi futuro, aún no hay nada para concretar, en realidad estamos viendo y estudiando alguna oferta que convenza y ahí ya se decidirá.

— ¿Te gustaría volver a la U?

De todas maneras, es mi sueño y retirarme ahí campeón. ¿Por qué no? Claro que sí.









