Roberto Guizasola cataloga a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero como sus mejores amigos en el fútbol. Compartió las divisiones menores de Alianza Lima y también jugó en la selección peruana. El popular ‘Cucurucho’, en Moloko Podcast, dio a conocer el secreto del éxito de ambos jugadores en el fútbol mundial.

Roberto Guizasola reveló el secreto del éxito de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero

Roberto Guizasola compartió todas las divisiones menores con Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Incluso, el lateral afirmó que los utilizó como motivación para llegar a la selección mayor y compartir un momento más junto a sus amigos de toda la vida. En la charla que sostuvo con los conductores del podcast, ‘Cucurucho’ explicó lo siguiente.

“¿Tú por qué crees que Paolo y Jefferson son exitosos? ¿Porque juegan bien al fútbol? Tu puedes jugar bien pero si no tienes suerte no vas a llegar a ningún lado. Y te lo digo porque ellos la rompen desde los 11 años”, inició el ex jugador de UTC.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán jugaron juntos en las divisiones menores de Alianza Lima | Foto: Agencias

Luego prosiguió: “¿Por qué crees? Tienen una madre y un padre que estaban atrás que le metían ‘más palo’. Los hermanos, uno tiene que tener un guía familiar como ‘Coyote’, jugador de fútbol, u Óscar y Pablo, trabajadores. Charo, siempre sola pero ahí estaba por su hijo. El mejor ejemplo está en casa”, acotó.

Por último, el ex Alianza Lima explicó que la familia ha sido fundamental para que ambos delanteros puedan ser exitosos a nivel mundial. Asimismo, comentó que su hermano, Guillermo Guizasola, fue quien lo ayudó a encaminarse en el fútbol profesional.

TE PUEDE INTERESAR

Guizasola sobre la llegada de Farfán a Alianza Lima

Paolo Guerrero convirtió el 1-0 vs. Tolima por Copa Libertadores

MÁS EN DT