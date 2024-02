El veloz futbolista ecuatoriano de Universitario de Deportes, Segundo Portocarrero, en pocos encuentros se ha ganado un lugar en el once crema y se mostró muy a gusto y enfocado en lograr los objetivos del club crema.

En diálogo con Gol Perú, agradeció el recibimiento tanto del plantel como de los hinchas y espera lograr el bicampeonato nacional.

“Estamos con la misma idea que tenía el equipo que salió campeón, tratar de sacar los más puntos posibles para ganar esta primera etapa”, apuntó Portocarrero.

“Estoy contento con la oportunidad que me ha dado el ‘profe’, el recibimiento de los compañeros fue muy bueno, me han dado mucho apoyo desde que llegué, me han hecho sentir parte de este grupo”, agregó.

Por otro lado, comentó que el entrenador argentino Fabián Bustos le pide que juegue de carrilero por la banda izquierda y que está a gusto con la competencia interna en el plantel.